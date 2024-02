Wesel. Drei Jugendliche haben Samstag einen 23-Jährigen am Auedamm zusammengeschlagen. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und versuchten ihn anzuzünden.

Nach einem versuchten Raubüberfall von drei Jugendlichen am Samstagmorgen gegen 6 Uhr in Wesel sucht die Polizei Zeugen. Ein 23-Jähriger aus Wesel war von dem Trio im Bereich des Auedamms in Höhe der Reeser Landstraße/ Nordstraße angesprochen und nach Zigaretten und einem Feuerzeug gefragt worden. Der 23-Jährige verneinte die Nachfrage. Darauf schlug einer der Jugendlichen dem Weseler in den Bauch, der Weseler setzte sich zur Wehr und verletzte sein Gegenüber im Gesicht.

Im weiteren Verlauf sprühte ein weiterer Jugendlicher den 23-Jährigen mit einer Sprühdose an und setzte mit einem Feuerzeug die Bekleidung des Weselers in Brand. Der Weseler konnte Schlimmeres das durch Ausklopfen seiner Kleidung mit den Händen verhindern. Im Anschluss holte einer der Jugendlichen ein Messer hervor und stach damit in Richtung des Weselers. Dabei wurde dessen Oberbekleidung beschädigt.

Im Zuge der Auseinandersetzung fiel der Weseler zu Boden. Dort traten und schlugen die drei unbekannten Täter auf ihn ein. Zwei von ihnen flüchteten anschließend in Richtung Auedamm, der Dritte in Richtung Feldmark.

Raubüberfall in Wesel: Die Beschreibung der Täter

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der erste Unbekannte war etwa 16 bis 17 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, hatte eine normale bis schlanke Statur, blonde, kurze Haare mit längerem Pony, war bekleidet mit einer hellen Jeans, weißen Schuhen, schwarzer Kurzarmweste, schwarzem Kapuzenpullover und weißer Kappe.

Der zweite Unbekannte war etwa 19 bis 20 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß, hatte einen dunklen Vollbart, der unter dem Kinn ausgespart ist, eine muskulöse Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover.

Der dritte Unbekannte war 15 bis 16 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, hatte dunkle, kurze Haare, eine schlanke Statur und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Hose und blau-weißen Schuhen.

Der Weseler verständigte die Polizei. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er erlitt leichte Verletzungen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung und den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter 0281-107 0 entgegen.

