Hamminkeln. In der Alten Schule blieb kein Auge trocken: Die Mitglieder der Theatergruppe vom Schützenverein Dingden-Berg überzeugten als Laienschauspieler.

Es herrschte viel Betrieb am Freitag in der Alten Schule Berg in Dingden, denn der Schützenverein Dingden-Berg hatte zum „Bunten Nachmittag“ eingeladen. Schon vor Beginn war das kleine Theater in der Alten Schule prall gefüllt. Der Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit, Marco Schlebes, hatte gute Arbeit geleistet. Zwischen 80 und 90 Menschen aller Altersgruppen kamen an diesem sehr lustigen Abend zusammen, lachten und hatten jede Menge Spaß.