Wesel. Ein 23-jährige Weseler trat in einem Haus an der Komturstraße einem Bewusstlosen mindestens siebenmal vor den Kopf. Landgericht fällt das Urteil.

Mindestens sieben Tritte versetzte ein 23-Jähriger, der zur Tatzeit in Wesel wohnte, am 23. August 2023 einem Mann im Fahrstuhl eines Hauses an der Komturstraße. Zuvor hatte er den bei der Tat schwer verletzten Geschädigten bewusstlos geschlagen. Das Landgericht Duisburg verurteilte den Angeklagten nach viertägiger Hauptverhandlung wegen versuchten Totschlags.