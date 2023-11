Artpark in Schermbeck soll Samstag orange leuchten

Künstler Bernd Caspar Dietrich und Hella Sinnhuber laden zum Orange Day in ihren Artpark in Schermbeck ein.

Schermbeck „Metamorphose Orange 25“ heißt die Aktion, die Künstler Bernd Caspar Dietrich und Hella Sinnhuber zum Orange Day ins Leben rufen

Zum vierten Mal in Folge setzen der Schermbecker Künstler Bernd Caspar Dietrich und seine Frau Hella Sinnhuber ein Zeichen zu „Orange the world 2023“ — der Hohe Berg in Schermbeck soll am Samstag, 25. November, ab 17 Uhr in oranges Licht getaucht werden. „Metamorphose Orange 25“ heißt die Aktion, die die Artpark-Aktivisten zum Orange Day ins Leben gerufen haben. Schirmherr ist NRW-Innenminister Herbert Reul.

Ab 17.30 Uhr spielen Simon Schomäcker (Percussion, Mandoline, Gitarre) und Heike Gebhardt (Gesang, Gitarre) in der Artpark-Halle. Zudem starten die Organisation eine Spendenaktion. Rund 85.000 Euro seien mit dem Verkaufserlös von Bildern in Kooperation mit der Düsseldorfer Galerie Kellermann bereits erzielt, heißt es. Frauenhäuser in Dorsten, Düsseldorf, Ortenau, Salzgitter und Braunschweig wurden schon gefördert. Zur Unterstützung von Frauenhäusern werden bis 2025 Kunstwerke verkauft.

Der Artpark in Schermbeck-Besten beteiligt sich damit an der UN-Kampagne „Orange The World“. Seit 1991 macht sie auf Gewalt aufmerksam — vom Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.

