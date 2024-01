Autobahn-Baustelle: A3-Abfahrt Hamminkeln noch Wochen dicht

Die Anschlussstelle der A3 in Hamminkeln bleibt weiterhin gesperrt. Bis Ende März heißt es jetzt von der Autobahn GmbH.

Hamminkeln Eigentlich sollte die A3-Anschlussstelle in Hamminkeln wieder befahrbar sein. Doch die Arbeiten dauern deutlich länger – das ist der Grund.

Seit August 2023 ist die Anschlussstelle der A3 in Hamminkeln für den Verkehr gesperrt und das nervt vor allem die vielen Pendler, die seitdem entweder in Wesel oder in Rees auf die Autobahn auf- oder abfahren müssen. Und daran wird sich leider – entgegen der bisherigen Ankündigungen der Autobahn GmbH – nichts ändern. Die Anschlussstelle sollte eigentlich dieser Tage wieder für den Verkehr geöffnet werden. Doch sie bleibt weiterhin gesperrt.

Das, was viele Hamminkelner schon seit längerem befürchtet haben, ist eingetreten. „Witterungsbedingt“, sagt der zuständige Sprecher der Autobahn GmbH, Tobias Zoporowski, verzögern sich die Bauarbeiten weiterhin. Vor allem die lange Regenphase habe den Zeitplan der Bauarbeiten weiter nach hinten geschoben, das Baumaterial habe deshalb nicht eingebracht werden können. Nun rechnet die Autobahn GmbH mit einer Aufhebung der Sperrung Ende März, so der Sprecher auf Anfrage der NRZ. Hintergrund der Sperrung ist die Sanierung der A 3 zwischen Hamminkeln und Wesel.

