Bauarbeiten in Wesel: Straße in der Innenstadt wird gesperrt

Wesel Eine Straße am Rande der Weseler Innenstadt wird für den Verkehr teilweise gesperrt. Die Baumaßnahmen dauern dort mehrere Monate an.

Die Straße „Kaldenberg“ am Rande der Weseler Innenstadt wird wegen Straßenbauarbeiten zum Teil gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, beginnt die Teilsperrung bereits am Montag, 22. Januar, und soll erst in vier Monaten wieder aufgehoben werden. Der Bauabschnitt reicht vom Kreuzungsbereich zwischen Kaldenberg und Mühlenberg bis zur Ausfahrt des „großen“ Parkplatzes des Marien-Hospitals. Die Parkplätze des Krankenhauses bleiben über den Kaldenberg erreichbar, heißt es von der Stadt.

Außerdem teilte die Verwaltung mit, dass die Straßenbauarbeiten im Abschnitt des Kaldenberges zwischen Pastor-Janßen-Straße und Esplanade jetzt fertiggestellt sind. Die Zufahrt im Wendehammer über die Straße Esplanade zum Kaldenberg bleibt geöffnet. Die Kanalbauarbeiten in der Pastor-Janßen-Straße in Höhe Kramperstraße in Richtung Magermannstraße werden nach wie vor durchgeführt, so die Stadt weiter.

