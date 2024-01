Bauern-Protest in Wesel: Viel Zustimmung auf Social Media

Wesel Auch in Wesel demonstrieren die Bauern mit Trecker-Konvois gegen gekürzte Subventionen – und erfahren viel Unterstützung durch die Bevölkerung.

Mit Staus und stockendem Verkehr auf den wichtigsten Zufahrtsstraßen nach Wesel hat am Montag die Protestwoche der Landwirte auch im Kreis begonnen. Egal ob B8, B58 oder B473 – überall floss der Verkehr zeitweise zäh. Gestört hat das aber scheinbar die wenigsten Bürgerinnen und Bürger. Zumindest in den Sozialen Netzwerken Facebook und Instagram gab es überwiegend positive Rückmeldungen in Richtung der Bauern.

Von 26 Kommentaren, die sich unter einem Beitrag der NRZ über die Demonstration finden, drücken 20 Verständnis und Zustimmung für die Landwirte aus: „Ja, endlich passiert mal was. Das sind die in Berlin nicht gewohnt und sie sollen nicht vergessen, dass sie genauso abhängig von der Landwirtschaft sind, wie wir alle“, schreibt da zum Beispiel die Facebook-Nutzerin Julia Tinnefeld. Ähnlich klingt der Kommentar von Kilian Alexander: „Haben auch meine volle Unterstützung. Diese Regierung ist ein absoluter Alptraum.“ Und Bernd Prätorius schlägt sogar vor: „Auch alle anderen müssen demonstrieren.“ Tatsächlich hatte sich bereits am Montag eine weitere Branche an den Protesten beteiligt: Speditionen. So waren etwa bei der Demo-Fahrt am Montagmorgen zwischen Alpen und Wesel neben 50 Treckern auch 20 Lastkraftwagen beteiligt.

„Ich bin nur irgendwie irritiert, dass das Lahmlegen des Verkehrs durch Landwirte, die gegen die Regierung demonstrieren, voll anerkannt wird. Aber wenn andere Personen den Verkehr lahmlegen, um gegen die Beschlüsse der Regierung zu protestieren, dann ist das unmöglich und die gehören alle verhaftet...“, gibt hingegen Facebook-Userin Wibke Heinrichs zu bedenken. Und auch auf Instagram wird die Sache etwas kritischer gesehen: „Die Bauern protestieren für ihr Geld und ihre Subventionen. Darüber kann man geteilter Meinung sein, aber Protest und Demonstration steht ihnen zu. Die Nötigung und Ausbremsung von anderen Verkehrsteilnehmern (darunter auch Krankentransporte, Schulbusse etc.) ist allerdings, wie auch bei den Klimaklebern, völlig inakzeptabel“, meint hier Irmgard Schulters, die zudem anmerkt: „Dass Menschen mit Umsturzfantasien und deutlich rechter Gesinnung den Bauern bei ihrer Aktion mit großem Applaus an die Seite springen, erweist ihnen allerdings einen Bärendienst und schadet mit Sicherheit ihrem Anliegen.“

Tatsächlich gibt es allerdings, zumindest aus dem Kreis Wesel, bis Montagnachmittag keine Meldungen über behinderte Rettungsfahrzeuge oder ähnliches. Zudem führen die Bauern keine Straßenblockaden durch, sondern fahren nur sehr langsam.

