Bauern-Proteste: Hamminkelner Grüne kritisieren Diesel-Pläne

Hamminkeln Die Grünen aus Hamminkeln äußern sich zum Bauern-Konfilt. Aus ihrer Sicht müsste das landwirtschaftliche Subventionssystem reformiert werden.

Die Hamminkelner Grünen kritisieren die geplante Streichung der Agrardiesel-Subventionen. „Solche Maßnahmen sollen eigentlich eine lenkende Wirkung in irgendeiner Form entfalten“, so Grünen-Sprecher Thomas Becker. „Eine derartige Lenkungswirkung ist aber nur gegeben, wenn alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können. Dies kann hier aber gar nicht geschehen, weil die Landwirte keine Alternative haben.“ Elektro-Trecker, die ihren Pflug ziehen könnten, gäbe es nicht. Solle es in erster Linie darum gehen, ein Haushaltsloch zu stopfen, dann wären Kürzungen oder Streichungen klimaschädlicher Subventionen an anderer Stelle wesentlich zielführender.

Das Umweltbundesamt liste, so die Grünen, eine große Zahl solcher aktuell bestehenden Subventionen auf. Während es beim Agrardiesel um etwa 440 Millionen Euro jährlich ginge, sei es in anderen Bereichen ein Vielfaches davon. Der Flugverkehr beispielsweise als klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen, komme weitgehend ungeschoren davon. Eine Besteuerung von Kerosin würde etwa 8 Milliarden in die Staatskasse spülen, die Abschaffung der Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge 4 Milliarden.

Die Argumentation, die Bauern könnten einfach ihre Preise erhöhen, greife gerade in diesem Sektor nicht, meinen die Grünen. „Mehrere tausend Euro im Jahr weniger zur Verfügung zu haben, dürfte für die meisten Betriebe eine erhebliche Belastung darstellen. Ich persönlich kenne Landwirte, die das nicht so ohne weiteres wegstecken können“, betont Grünen-Sprecherin Ute Kleta. Aus der Sicht der Hamminkelner Grünen müsse das ganze landwirtschaftliche Subventionssystem reformiert werden. Es sei vornehmlich auf Großbetriebe ausgerichtet und berücksichtige weder ausreichend das Tierwohl und das ökologische Wirtschaften, noch gebe es der Landwirtschaft Planungssicherheit.

