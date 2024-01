Demonstrationen Bauernprotest in Wesel: An der Rheinbrücke droht ein Chaos

Wesel Am Montag trifft ein bundesweiter Protesttag der Landwirte auch Wesel und Umgebung. Wann die Bauern über die Rheinbrücke fahren wollen.

Der Hamminkelner Landwirt Rüdiger Neuenhoff wird am Montag mit seinem Traktor auf den Straßen im Kreis Wesel unterwegs sein – allerdings nicht, um von seinem Hof zu einem seiner Felder zu fahren. Neuenhoff beteiligt sich, wie viele seiner Berufskolleginnen und Berufskollegen, am bundesweiten Protesttag der landwirtschaftlichen Branche. „Ziel ist es natürlich, dass jeder Mensch in Deutschland am Montag mal einen Schlepper gesehen hat“, sagt der Hamminkelner, der sich im Verein „Land sichert Versorgung“ engagiert, der für die Organisation von einem Teil der Protestaktionen in der Region verantwortlich ist.

Demo der Bauern in Wesel: Wann die Trecker über die Rheinbrücke fahren

„Wir wollen im Rahmen unseres Rechtssystems demonstrieren“, betont der Landwirt, den der Ärger über die Bundesregierung zum Demonstrieren treibt. „Die geplante Steuererhöhung würde im landwirtschaftlichen Sektor verheerende Veränderungen mit sich bringen“, meint er. Dass die Berliner Regierung am Donnerstag angekündigt hatte, geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen, wird die Bauern hier wohl nicht vom Protest fernhalten. „Land schafft Versorgung“ hatte noch am Freitagabend in einer Pressemitteilung eindeutig betont, am Protesttag festzuhalten.

Wie berichtet, sind im Kreisgebiet zahlreiche Aktionen angemeldet. Im Raum Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe dürften vor allem Trecker-Kundgebungen an den Ausfahrten der A3 und die geplanten Fahrten über die Rheinbrücke für ein heftiges Verkehrschaos sorgen. Die Polizei sprach im Vorfeld von einem „außergewöhnlichen Ausmaß“. Zur Erinnerung: Ein Traktor-Konvoi mit 50 angemeldeten Maschinen will sich am Montagmorgen in der Zeit von 6 bis 11 Uhr von der Grünthal-Kreuzung in Alpen aus über die Rheinbrücke auf den Weg zum Weseler Bahnhof und wieder zurück machen. Eine zweite Fahrt auf dieser Strecke ist von 15 bis 19 Uhr angemeldet. Es sind also Zeiten, die den Feierabendverkehr voll treffen.

Auch die Landwirte aus Flüren und Bislich beteiligen sich am Montag. Zwischen 9 und 10 Uhr wollen sie sich mit ihren Traktoren auf dem Marktplatz in Flüren treffen und über weitere Aktionen für die Woche abstimmen, teilte Landwirt Stefan Heißing mit. „Wir werden dabei ‚Informationsflyer‘ an Verbraucher ausgeben und den Dialog zum aktuellen Beschluss, der Streichung der Dieselrückvergütung, suchen“, so Heißing weiter. (rku/cs)

