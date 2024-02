Baustelle Gindericher Straße: Weite Umwege für Büdericher

Wesel Noch bis April bleibt die direkte Verbindung zwischen Büderich und Ginderich gesperrt. Das führt zu weiten Umwegen für die genervten Anwohner.

Schon bei ihrer Einrichtung im August 2023 stieß die Baustelle an der Gindericher Straße auf wenig Begeisterung bei den Büderichern. Zum einen, weil die zunächst für vier Monate angedachte Vollsperrung sehr kurzfristig angekündigt wurde. Zum anderen, weil dadurch die direkte Verbindung zwischen den benachbarten Dörfern Büderich und Ginderich blockiert ist. Grund für die Sperrung sind Arbeiten der Stadtwerke, die hier ein Schmutzwasserpumpwerk und eine Regenbehandlungsanlage erneuern müssen. Mittlerweile ist klar: Die Sperrung wird noch bis Ende März bestehen bleiben. Das nervt besonders die Anwohner in Baustellennähe, müssen sie doch nun ziemlich weite Umwege in Kauf nehmen.

Anwohner fahren seit einem halben Jahr kilometerweite Umwege

„Ich fahre einmal die Woche nach Ginderich zu einem Englisch-Kurs“, berichtet etwa Marian Unglaub, die nur wenige Meter vor der Baustelle wohnt. „Da muss ich jetzt über die Bundesstraße und die Landstraße fahren.“ Ein Umweg, der sie jedes Mal rund vier Kilometer mehr kostet. „Ich möchte nicht meckern“, räumt die Rentnerin ein, „es ist nur lästig.“ Eine ihrer Nachbarinnen, die namentlich ungenannt bleiben möchte, hat ein ähnliches Problem: Ihr Sohn wohne gleich hinter der Brücke über die B58, also nur wenige hundert Meter entfernt. „Wenn wir die Enkel haben, müssen wir auch immer außen herum fahren“ – also rund sieben Kilometer. Besonders stört sie daran, dass dieser Umweg nun schon so lange nötig ist. „Es muss ja gemacht werden“, zeigt sie Verständnis für die Baustelle. „Aber, wenn es so lange dauert, ist es sehr hinderlich.“

Während beide Damen berichten, zumindest vor der Sperrung per Post informiert worden zu sein, bemängelt Nadine Ritter, ebenfalls Anwohnerin in Baustellennähe, den Informationsfluss. Nicht alle Anwohner (auch sie selbst) seien vor Baubeginn benachrichtigt worden. Erst durch die kurzfristig aufgestellten Baken auf der Straße sei man vorgewarnt worden.

Besonders betroffen ist Nadine Ritters elfjährige Tochter. Sie geht in Xanten zur Schule und hatte zunächst mit der Busverbindung zu kämpfen. Mittlerweile käme zwar wieder zuverlässig ein Schulbus, jedoch fahre dieser rund 20 Minuten früher los. Die Tochter müsse nun den Bus gegen zehn vor sieben nehmen, obwohl der Unterricht erst um zehn nach acht beginnt. Und auch für die regelmäßigen Termine beim Physiotherapeuten, dessen Praxis nur rund 900 Meter vom Haus der Familie entfernt liegt, müssen sie nun den rund 7,5 Kilometer langen Umweg fahren.

Büdericher beklagen schlechte Kommunikation

Bei Facebook und auf Instagram wird ebenfalls diskutiert. Hier beklagen Betroffene vor allem die mangelhafte Kommunikation: Als die Baustelle Mitte August eingerichtet worden war, gab es eine entsprechende Mitteilung erst am Freitag zuvor. Als der geplante Fertigstellungstermin (15. Dezember) nicht eingehalten werden konnte, kam die Ankündigung erst Tage später, dass es bis Ende Januar dauere. Am 31. Januar dann die Nachricht: Die Sperrung bleibt bis Ende März. Dafür entschuldigen sich die Stadtwerke: „Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, frühzeitiger zu reagieren“, heißt es auf Anfrage der NRZ.

Warum nun alles länger dauert, erläutert das Unternehmen ebenfalls: Um die Entwässerung in Büderich langfristig sicherzustellen „werden Abwasserleitungen, das Pumpwerk und ein Lamellenklärer gebaut. Infolge dieser Maßnahmen mussten zwangsweise auch Wasser- und Gasleitungen umgelegt und erneuert werden.“ Mit den Abbrucharbeiten der alten Anlagen hatten die Stadtwerke bereits im Juni 2023 begonnen. Während des Einsatzes großer Maschinen habe sich dann herausgestellt, dass eine eigentlich geplante Teilsperrung zu gefährlich gewesen wäre.

Die „außerordentlich schlechten Wetterbedingungen“ ab Oktober hätten dann die Bauarbeiten beeinträchtigt. „Gerade bei Arbeiten für Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und Arbeiten in und am Gewässer (hier: „Breite Wardtley“) sind diese Auswirkungen größer als bei anderen Leitungsgewerken“, erläutern die Stadtwerke. Diese Arbeiten seien aber „technische Vorbedingungen“, um mit den Arbeiten an der Kanalisation zu beginnen. Dieser Bauabschnitt sei daher erst im November gestartet - viel später als ursprünglich geplant. Auch die Arbeiten danach, wie zum Beispiel das Anschweißen der Leitungen, wurden immer wieder durch das schlechte Wetter behindert.

Gindericher Straße – So geht es weiter Aktuell werden an der Gindericher Straße noch Rohre und Schächte der Kanalisation verlegt, danach wird die Fahrbahndecke gemacht, sodass die Stadtwerke davon ausgehen, dass die Gindericher Straße ab Ende März wieder befahrbar sein sollte. Für den entstandenen Unmut haben die Stadtwerke „volles Verständnis“, jedoch gebe es neben den wetterbedingten Verzögerungen auch andere Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Beispielsweise „Lieferverzögerungen, zusätzliche Genehmigungen, Kampfmittelbeseitigungsdienst oder einzuhaltende Transportauflagen, die auch während der Baumaßnahme entstehen können.“

