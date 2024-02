Bekannte Kamelfarm zieht von Issum nach Hamminkeln

Hamminkeln/Issum Die Kamelfarm am Niederrhein zieht von Issum nach Hamminkeln-Brünen um. Dort haben Anja Peters und ihre Tiere jetzt einen neuen Hof gefunden

Die Kamelfarm am Niederrhein, die viele Jahre am Nordring in Issum ihren Sitz hatte, zieht an die Weseler Straße nach Brünen um: Betreiberin Anja Peters hat dort einen neuen Hof gefunden. Allerdings würden Umzug und Umbau noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, schreibt Peters auf Facebook.

Anschließend wolle man dann auch dort wieder ein Programm mit den Kamelen und Dromedaren anbieten. In Issum habe das Team zuletzt mit vielen baurechtlichen Vorschriften zu kämpfen gehabt. Auch deshalb habe sich das Team entschieden, den Standort zu wechseln. Die Immobilie sei verkauft und werde Ende Februar geräumt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck