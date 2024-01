Beliebte Schermbecker Georgskonzerte starten ins 25. Jahr

Schermbeck Der ehemalige Pfarrer Wolfgang Bornebusch hat wieder fünf Auftritte in dem evangelischen Gotteshaus organisiert. Auftakt ist am 28. Januar.

Mittlerweile im 25. Jahr lädt Wolfgang Bornebusch, Schermbecker Pfarrer im Ruhestand, zu Konzerten in der Schermbecker St.-Georgskirche ein – in 2024 werden fünf Konzerte in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung Schermbeck geboten. „Nach den schwierigen Corona-Jahren war 2023 wieder einigermaßen normal. Man musste sich nicht anmelden, wenn man ein Konzert besuchen wollte. Es wurden keine Konzerte abgesagt und es brauchte keinen Mundschutz mehr. Die Künstler waren glücklich, wieder vor Publikum auftreten zu können“, freut sich Bornebusch.





Jetzt präsentiert er eine weitere Reihe von kammermusikalischen Konzerten in der evangelischen Kirche an der Georgstraße 15: „Von Lust und Last des (Frau-)Seins“ hießt es zum Auftakt am Sonntag, 28. Januar, um 17 Uhr. Dann konzertiert das Ensemble Cannelle aus Leizpig in Schermbeck: Karolina Trybala (Gesang, Percussion), Lora Kostina (Klavier) und Shir Ran Yinon (Violine) bilden das Trio.

„Mitten wir im Leben sind“ ist der Titel des Passionskonzerts für Chor und Orgel am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Rachmaninow und anderen. Vorgetragen werden sie vom Vokalensemble Nefesch mit Andreas Fröhling (Orgel) unter Leitung von Constanze Pitz

Das Nefesch-Vokalensemble konzertiert am 10. März in Schermbeck Foto: pr / Veranstalter

„Zu Gast bei Felix und Fanny“ nennt sich das Lesekonzert am Sonntag, 28. April, ab 17 Uhr mit Ana-Marija Markovina (Klavier) und Helmut Reuter (Sprecher). „Lieder ohne Worte“ werden beim Konzert am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr geboten. Jan Schulte-Bunert (Saxophon) und Florian von Radowitz (Klavier) spielen dann Werke von Bach, Desenclos, Mendelssohn-Bartholdy und Turnage.

„Von Tränen und Zuversicht“ nennt sich das Benefizkonzert zugunsten der Diakonie-Stiftung, das am Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr mit dem Kammerchor Consono aus Köln unter Leitung von Harald Jers läuft. Chorwerke a capella von Anton Bruckner, Arvo Pärt und Peter Cornelius sind angekündigt.

Freier Eintritt, aber um Spenden wird gebeten

„Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte von mindestens zehn Euro gebeten“, so Bornebusch. Diese Kollekten deckten in der Regel nicht einmal die Hälfte der Kosten.

