Verkleidete Besucherinnen bei der Altweiberparty in der Gaststätte Haus Pooth

Fotostrecke Bislich: Die schönsten Fotos vom Frauenkarneval an Altweiber

Wesel Obwohl auch fleißig über Männer gelästert wurde, wagte sich unter Fotograf in den Saal Pooth. Hier gibt es seine schönsten Impressionen zu sehen.

Wenn die Frauen in Bislich feiern, geht so richtig die Post ab: Beim Altweiber-Karneval in dem Storchendorf freuten sich hunderte Jeckinnen über Musik, Tanzeinlagen und humorvoll aufbereiten Dorfklatsch.

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Die Landfrauen und die KFD haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Viele Närrinnen sind der Einladung gefolgt. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich DJ Lars hat für die Musik gesorgt. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Katrin van de Velden führte durchs Programm. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Die Sketche kamen gut an. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Auch Katrin van de Veldens Sohn musste mal eine Komparsenrolle übernehmen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Die Stimmung ist ausgelassen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Das Programm bestand aus vielen Sketchen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Auch hochprozentiges wurde konsumiert. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der feuerige Frauenkarneval zu Altweiber in Bislich Die Besucherinnen hatten viel Spaß. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der Saal im Haus Pooth erlebte wieder einen denkwürdigen Nachmittag: Bunt und fantasievoll kostümiert fanden dort Alt und Jung an den Tischen zusammen, prosteten sich zu, lachten und feierten mit der 14-köpfigen Frauengruppe, die wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Sketchen, Tänzen und Dorftratsch auf die Beine gestellt hatte.

