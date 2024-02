Der Frühlingsmarkt im und am Bislicher Deichdorfmuseum lockt traditionell viele Besucher in das Storchendorf.

Wesel Am 24. und 25. Februar kommen wieder viele Kunsthandwerker nach Wesel-Bislich. Reges Treiben im Museums-Innenhof und in den Ausstellungsscheunen.

Langsam wird die Sonne stärker und erste Frühblüher zeigen sich in den Beeten. Schneeglöckchen und Krokusse sind erste Vorboten des Frühlings auch in Wesel. „Damit ist es nun auch wieder Zeit für den schon fast legendären Frühlingsmarkt im Deichdorfmuseum Bislich“, teilt Museumsleiterin Barbara Rinn-Kupka mit.

Unmittelbar vor dem Museum, zwischen den Ausstellungsbereichen, auf dem großzügigen Museums-Innenhof und in den Ausstellungsscheunen beziehen in Kürze Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre liebevoll dekorierten Stände, heißt es in der Einladung weiter. Am Samstag, 24. Februar, sowie am Sonntag, 25. Februar, findet das Frühlingserwachen jeweils von 11 bis 18 Uhr im und am Deichdorfmuseum statt. An beiden Tagen werde wie immer viel geboten: Inspirationen für den Start in die warme Jahreszeit, Ideen für Kind und Kegel, leckere Snacks in urigem Ambiente, teilt Rinn-Kupka mit.

Nicht umsonst erfreue sich der Markt auch überregional so großer Beliebtheit. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro pro Person (Kinder bis 14 Jahren haben freien Zutritt). Die Eintrittsgelder kommen dabei komplett dem weitestgehend ehrenamtlich betriebenen Deichdorfmuseum zugute.

Viel zu entdecken gibt es an den verschiedenen Ständen und Holzhütten. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur für Erwachsene, die ein wenig Frühling mit nach Hause nehmen wollen, einfach gerne schöne Dinge sehen oder sich eben auch für Deichbaugeschichte interessieren, sei der Markt der richtige Ort. Rinn-Kupka: „Auch für Kinder gibt es Kreativecken, an den Vormittagen das Erlebnis historischen Backens zu sehen und vor allem auch die Vogelwelt mit rund 240 gefiederten Freunden, die dort mal ganz in Ruhe betrachtet werden können.“

Modernes Shopping-Erlebnis und traditionelle Handwerkskunst

Neu sein in diesem Jahr handbemaltes Porzellan, kreativ bedruckte Taschen, die auch für Betrachter ihr Shopping-Erlebnis zum Event werden lassen oder auch die handgesiedeten Seifen. Aber es gibt auch wieder kleine Holz-Schreib-Unikate, kreativen Schmuck und vieles mehr. Und wer genug vom bunten Trubel hat, kann durch das Dorf zum Deich schlendern, an der Außenstelle Dorfschmiede Kock der Schmiedemannschaft zusehen oder einfach den Ausblick genießen, denn Eingeweihte wissen ja: „Ein Besuch in Bislich ist fast wie ein Tag am Meer“, erklärt die Museumsleiterin weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck