Blitzeinbruch in Hamminkeln: Täter erbeuten Zigaretten

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch an der Raiffeisenstraße in Hamminkeln.

Hamminkeln Nur fünf Minuten brauchten Unbekannte, um in einen Supermarkt an der Raiffeisenstraße einzubrechen und zu flüchten. Zeugen gesucht.

Ausgesprochen fix waren am Dienstagmorgen unbekannte Einbrecher in Hamminkeln unterwegs. Um 3 Uhr brachen drei unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Raiffeisenstraße in Hamminkeln ein. Ein schwarzer Audi fuhr um 3 Uhr vor den Rewe-Markt an der Raiffeisenstraße vor, drei Täter stiegen aus und hebelten die Eingangstür auf.

Die Polizei geht von einem vierten Täter im Auto aus. Im Inneren hatten es die Einbrecher auf die Tabakwaren im Kassenbereich abgesehen. Bereits um 3.05 Uhr flüchteten die Täter mit dem Audi, der einen Aufkleber auf dem Tankdeckel hat, in unbekannte Richtung.

Alle trugen gelbe Handschuhe

Bei den Tätern im Laden handelt es sich um zwei Männer und eine Frau, die alle gelbe Handschuhe und dunkle Jacken mit Kapuze trugen. Menge und Wert der Beute sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese erschien noch am Tatort und übernahm die Spurensicherung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder zum Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Rufnummer 0281-107-0.

