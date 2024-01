Zeugen gesucht Böller von Brücke in Wesel geworfen: Zwei Teenager verletzt

Wesel. Ein Unbekannter hat einen Silvesterböller von der Theodor-Heuss-Brücke in Wesel geworfen und zwei Jugendliche verletzt. Polizei sucht Zeugen.

Ein explodierter Feuerwerkskörper hat am Donnerstagabend einen 16-Jährigen leicht und einen 17-Jährigen schwer verletzt. Die beiden Jugendlichen aus Wesel hielten sich auf einem Parkplatz unterhalb Theodor-Heuss-Brücke auf, als ein Unbekannter kurz vor 21 Uhr einen Feuerwerkskörper auf sie warf. Ein Zeuge beobachtete, wie der Feuerwerkskörper zwischen den Jugendlichen explodierte und verständigte sofort den Rettungsdienst.

17-Jähriger schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die beiden Jugendlichen mussten zur ärztlichen Versorgung mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ist klar, dass der 17-Jährige zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ist. Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am 18. Januar 2024 gegen 20.50 Uhr im Bereich der Brücke Verdächtiges beobachtet haben: Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 1070 entgegen.

