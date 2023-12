Unglück Brand in Hamminkeln: Familie in Not - Schule bittet um Hilfe

Hamminkeln Ein Mehrfamilienhaus an der Bislicher Straße wurde bei einem Brand schwer beschädigt. Nun bittet die Gesamtschule Hamminkeln um Hilfe.

Es war der wahr gewordene Alptraum für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bislicher Straße in Hamminkeln. Ihr Haus stand am Montagabend in Flammen. Die Feuerwehr rückte aus, nachdem der Dachstuhl des frei stehenden Gebäudes in Brand geraten war und dann auf das gesamte Gebäude übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch das Haus ist erst einmal unbewohnbar.

Hamminkelner Familie verliert ihre Wohnung

Nun macht die Gesamtschule Hamminkeln auf das Schicksal einer Familie aufmerksam und bittet um Hilfe. „Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte“, schreibt Schulleiterin Anette Schmücker: „Wir haben mit Fassungslosigkeit und großer Anteilnahme erfahren, dass eine Familie, deren Kinder unsere Schule besuchen, durch einen Brand ihre Wohnung verloren hat. Es geht nun darum, dass die vierköpfige Familie möglichst rasch eine neue Bleibe finden kann, übergangsweise auch erst einmal in einem möblierten Ferienhaus oder Ähnlichem in Hamminkeln beziehungsweise der näheren Umgebung.“ Wer helfen oder Hilfe vermitteln kann, soll sich kurz mit dem Sekretariat der Schule in Verbindung setzen, bittet die Schulleiterin.

Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in einem Wirtschaftsraum im ersten Obergeschoss. Dort hat es wohl einen technischen Defekt an einem Gerät gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck