Brünen: Die Hüberts feiern ihre Goldene Hochzeit

Elke und Erhard Hübert feiern am Sonntag in Brünen ihre Goldene Hochzeit.

Hamminkeln Generationen von Brüner Schulkindern haben sie als Hausmeisterpaar an der Grundschule erlebt. Nun feiern Elke und Erhard Hübert ihr Ehejubiläum.

Elke und Erhard Hübert feiern am Sonntag das Fest ihrer Goldenen Hochzeit. Wie sie diese lange Zeit gemeinsam geschafft haben? „Ab und zu ein Gewitter - das reinigt die Luft“, erklärt das humorvolle Paar lachend. Beide leben schon immer in Brünen. Erhard Hübert hat eine landwirtschaftliche Ausbildung und eine Ausbildung zum Landmaschinenschlosser absolviert. 30 Jahre lang und bis zum Eintritt in den Ruhestand war der 73-Jährige dann der „Hausi“ an der Brüner Grund- und Hauptschule. Elke Hübert, geborene Tiemann, absolvierte im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau.

Kennengelernt hat sich das Paar im Jahr 1969 in einer Tanzschule, die Elke Hübert besuchte. Der Jubilar hatte diese schon abgeschlossen, aber seine zukünftige Braut entdeckt und fuhr deshalb immer mal zum Gucken dorthin. Beim Gucken blieb es aber nicht. „Bei der Ahrtalfahrt hat es dann richtig geschnackelt und wir wurden ein Paar“, erinnert sich Erhard Hübert mit einem Lächeln im Gesicht. Im Jahr 1972 haben sie sich verlobt und ein Jahr darauf standesamtlich geheiratet. Zwei Kindern hat das Paar das Leben geschenkt, es erfreut sich heute auch an den drei Enkelkindern.

Ehepaar aus Brünen möchte noch einmal zum Nordkap

Nach dem Hobby der Jubilarin muss man nicht groß fragen, dieses wird beim Betreten des Wohnzimmers deutlich, denn die ehemalige städtische Mitarbeiterin puzzelt für ihr Leben gern. „Da kann ich alles um mich herum vergessen“, sagt sie. Gemeinsam kegelt das Paar in einem Club, gelegentlich fahren sie mit dem Rad in die Natur, das größte Hobby aber sei die Familie. Der Goldbräutigam beschäftigt sich gern mit dem Garten. Auch im Schießverein war er, aber aufgrund von Augenproblemen kann er das Hobby nicht mehr ausüben.

Das Paar feiert gern, erzählen sie: „Wir nehmen nach Möglichkeit alles mit, was sich im Dorf bietet.“ Dazu gehören natürlich auch die Schützenfeste in Brünen und besonders in Havelich. Elke Hübert erklärt lachend: „Da feiern alle Generationen zusammen, vom Baby mit der Pampers bis zur Oma mit der Pampers.“ Das gefalle ihr sehr gut.

Was sie sich für die Zukunft wünschen? „Dass wir gesund bleiben und noch viele gemeinsame Jahre genießen können.“ Und einen großen Traum möchte sich das Paar noch erfüllen: Eine Busreise zum Nordkap nämlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck