Bürgerbusverein Mehrhoog sucht weiter dringend neue Fahrer

Hamminkeln Die Fahrgastzahlen steigen auch erneut. Das ist erfreulich für den Bürgerbusverein, doch nicht immer können alle Fahrgäste mitgenommen werden.

Zum Herbstkaffee als Dankeschön für das Engagement rund um den Bürgerbus in Mehrhoog trafen sich 30 aktive Fahrer auf Einladung des Vorstandes, der damit auch die Anerkennung für die permanent steigenden Anforderungen an das Fahrerteam zum Ausdruck zu bringen wollte. Ein Augenschmaus war dabei eine Fototorte mit dem aktuellen Bürgerbus.

Dabei wurde auch über die aktuelle Situation gesprochen: Der Bürgerbus Mehrhoog erfreut sich jährlich steigender Fahrgastzahlen – in 2023 werden es rund 18.000 Fahrgäste sein, die montags bis freitags zwischen 7 und 19 Uhr im Stundentakt von Mehr Ortsmitte über Mehrhoog nach Hamminkeln zum Rathaus befördert werden. Das sind pro Tag etwa 81 Fahrgäste, die diesen Fahrservice gerne in Anspruch nehmen und in Gesprächen mit den Fahrern ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.

Fahrer gesucht: Kontakt zum Bürgerbusverein Mehrhoog

Das steigende Interesse ist der Grund dafür, dass der Bürgerbusverein Mehrhoog auch weiterhin dringend auf der Suche nach neuen Fahrern ist. In letzter Zeit ist es immer öfter vorgekommen, dass Fahrgäste an den Haltestellen nicht mehr mitgenommen werden können, weil der Bus voll war, berichtet der Verein, der sich dafür entschuldigt und darauf hinweist, dass nur acht Fahrgäste befördert werden dürfen.

Personen, die Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement als Fahrer bei Bürgerbusverein haben, sind herzlich willkommen. Sie können sich per Mail unter bbm-mehrhoog@gmx.de an den Verein wenden oder per unter 02857-90 22 22, Ansprechpartner ist Peter Timm.

