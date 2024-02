‚In Brünen und Hamminkeln sollen - wie hier in Schermbeck - Flüchtlingsunterkünfte in Containeranlagen entstehen.

Flüchtlingsdebatte Bürgerinfo zu Flüchtlingscontainern in Brünen und Hamminkeln

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln informiert die Bürger über geplante Flüchtlingsunterkünfte. Zwei Informationsveranstaltungen im Rathaus.

Die Stadt Hamminkeln lädt zu zwei Bürgerinformationsveranstaltungen ein. Dabei geht es um neue Pläne für Flüchtlingsunterkünfte in der Stadt. Denn die Stadt benötigt dringend weitere Unterbringungsmöglichkeiten und will nach dem Scheitern der ZUE in Dingden neue Wege gehen.

Viele kleine dezentrale Wohnmöglichkeiten, auf städtischen Grundstücken überall in der Stadt verteilt, sollen nun im gesamten Hamminkelner Stadtgebiet entstehen. In den beiden Informationsveranstaltungen geht es um Container-Unterkünfte in Brünen (Montag, 19. Februar, 18 Uhr, Ratsaal) und Hamminkeln, Mittwoch, 21. Februar, 18 Uhr, Ratsaal).

Genaue Standorte? Hamminkeln hüllt sich in Schweigen

Über die genauen Standorte hüllt sich die Stadtverwaltung noch in Schweigen, will diese erst bei den Veranstaltungen bekannt geben. Fest steht aber wohl, dass an beiden Standort jetzt schon die Planungen begonnen haben und die Unterbringungen für etwa 80 Personen im Juli 2024 geplant ist.

