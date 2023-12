Jubiläum Byk in Wesel: Seit 150 Jahren ein großer Arbeitgeber

Wesel Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und gehört heute zur international tätigen Altana-Gruppe. Die IHK gratulierte zum 150-jährigen Bestehen.

Seit 1873 gibt es die Firma Byk. Das Unternehmen ist in der Spezialchemie international tätig und gehört zur Altana-Gruppe in Wesel. Seit den 1960er Jahren am Niederrhein, produziert es heute vor allem Zusatzstoffe für Farben, Lacke und Kunststoffe. Die Leistung des Unternehmens sowie die Verbundenheit zur Region würdigte die Niederrheinische IHK jetzt und gratulierte der Altana-Tochter zum 150. Jubiläum.

Als regionales Unternehmen sei Byk weltweit erfolgreich und habe eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. IHK-Präsident Werner Schaurte-Küppers: „Das Jubiläum von Byk ist ein vorbildliches Beispiel für unternehmerisches Know-how und Engagement in unserer Region. Wir sind stolz darauf, dass Byk zu unserer Wirtschaftsfamilie gehört.“ Die Entwicklung zeige aber auch, dass neben der richtigen Idee und Mut auch das wirtschaftliche Umfeld entscheidend ist. „150 Jahre Byk belegen, dass Unternehmen sich immer wieder neu erfinden müssen. Dafür brauchen sie Spielraum und Unterstützung“, so der IHK-Präsident.

Auch Jörg Hinnerwisch, Vorsitzender der Geschäftsführung von Byk, blickte auf die lange Unternehmensgeschichte zurück: „Als weltweit agierendes Unternehmen und größter privater Arbeitgeber in Wesel sind wir stolz auf unsere niederrheinischen Wurzeln. Forschung und Entwicklung werden bei uns – weit über dem Branchendurchschnitt – großgeschrieben. Von Wesel aus verschicken wir unsere Additive in die ganze Welt und lösen mit diesen jeden Tag aufs Neue die Herausforderungen unserer globalen Kunden.“ Zu den Gratulanten gehörte auch Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

