Das Neujahrskonzert lebt in Hamminkeln wieder auf

Hamminkeln „Polkas, Walzer, Märsche“ – Wo sonst die Köpfe von Politikern rauchen, gibt es schmissige Musik von der Festival-Philharmonie Westfalen.

Ein Wiener erobert musikalisch Westfalen: Seit Mai 2022 steht der Österreicher Michael Zlabinger als Chefdirigent an der Spitze der Festival-Philharmonie Westfalen. In mehr als 20 Konzerten ist es ihm seither gelungen, mehr als 10.000 Zuschauer zu Beifallsstürmen hinzureißen. Im Januar 2023 geht das Orchester erneut auf große Neujahrstournee und besucht dabei elf Städte. Am Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr steht zum dann vierten Mal der Ratssaal in Hamminkeln auf dem Tourplan.

Polkas, Walzer, Märsche – so ist das Programm betitelt, mit dem Michael Zlabinger und die Festival-Philharmonie Westfalen ihr Publikum in Hamminkeln begeistern wollen. Von Johann Strauß (Sohn) wird neben Gassenhauern wie die „Tritsch-Tratsch-Polka“ und „Im Krapfenwaldl“ auch der „Wilhelm-Tell-Galloppe“ von Vater Strauß zu hören sein. Ebenfalls freuen dürfen sich die Konzertbesucher auf die Ouvertüre zur Oper „Die verkaufte Braut“ aus der Feder von Bedrich Smetana.

Der Teufelsgeiger aus Ungarn kommt nach Hamminkeln

Niccolò Paganini war der berühmteste Geigenvirtuose seiner Zeit und galt bereits zu Lebzeiten als Legende. Er spielte, „als wäre er vom Teufel besessen“ – so beschrieben die Menschen damals, was sie hörten und sahen. Schnell erhielt der von wildesten Mythen umrankte Paganini den Beinamen „Teufelsgeiger“. Einer derjenigen, der heutzutage die Kompositionen des Teufelsgeigers auf ebenbürtige Weise interpretiert, ist der international erfolgreiche Geiger Jozsef Lendvay, der in Hamminkeln kein Unbekannter mehr ist und dort Paganinis „La Campanella“ interpretieren wird.

Geiger József Lendvay kommt auch wieder nach Hamminkeln. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Der Ungar gehört zu den vielseitigsten Musikern seiner Generation. Dank seines klassischen Violinstudiums ist er im gesamten großen Violinrepertoire von Beethoven und Bruch über Tschaikowsky und Prokofiew bis hin zu Ravel und Sarasate zu Hause. Darüber hinaus ist er der traditionellen Gipsy-Musik seiner Vorfahren eng verbunden. Seine erste CD-Einspielung mit den 24 Capriccen von Niccoló Paganini überzeugte die Musikwelt weltweit von seinen Fähigkeiten und gründete seinen Ruf als einer der authentischsten Paganini-Interpreten unserer Zeit.

Der Wiener Schmäh ist auch dabei

Freuen dürfen sich die Gäste nicht nur auf die musikalischen Schmankerln im Neujahrskonzert – auch die Anmoderation der einzelnen Stücke durch Michael Zlabinger, durchgeführt mit der notwendigen Portion Wiener Schmäh, dürfte wieder auf große Begeisterung stoßen.

Karten für das Neujahrskonzert am 7. Januar um 11 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Brüner Straße 9, gibt es für 45 Euro im Internet unter www.musiklandschaft-westfalen.de und bei Lotto Biggel. Einlass ist 45 Minuten vor Konzertbeginn.

