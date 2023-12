Der erste Weseler Hüttenzauber steht in den Startlöchern

Die Aufbauarbeiten des ersten Hüttenzauber sind am 05.Dezember 2023 in vollem Gang im Heubergpark in Wesel. Vom 06. -10.12. erstrahlt der Heubergpark zum ersten Mal in weihnachtlichem Glanz.Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE FotoServices

Wesel Der Heubergpark in Wesel verwandelt sich in eine vorweihnachtliche Wunderwelt. Am Mittwochnachmittag lockt eine Budenstadt zum Bummeln.

Premiere in der Hansestadt: Vom 6. bis zum 10. Dezember (Mittwoch bis Sonntag) steigt hier der erste Weseler Hüttenzauber.

Nur wenige Tage nach dem Adventmarkt folgt der nächste adventliche Höhepunkt der Vorweihnachtszeit: Als Vorbild dafür gilt der einst beliebte, aber nur wenige Jahre durchgeführte Weihnachtsmarkt im Park der Niederrheinhalle, den sich viele Weselerinnen und Weseler zurückwünschen.

Die Buden öffnen am Mittwoch um 16 Uhr zwischen dem Heubergbad und dem Fernmeldeturm „Langer Heinrich“. Zwei Stunden später folgt dann der erste Weseler Nikolausumzug, der um 18 Uhr am Großen Markt startet und durch die Fußgängerzone und am Berliner Tor vorbei bis in den Park zieht, wo der Hüttenzauber dann offiziell eröffnet wird.

26 Aussteller konnte Wesel-Marketing für den Hüttenzauber gewinnen. 13 davon sind Händler oder Kunsthandwerker. Ihr Angebot reicht von individueller Weihnachtsdeko und Kerzen über Selbstgenähtes bis zu handgetöpferten Tassen und handgemachtem Schmuck. Dazu gibt es ein äußerst umfangreiches kulinarisches Angebot.

