Der Nikolaus zieht wieder durch Hamminkeln-Brünen

Der Nikolaus zieht am Mittwochabend wieder durch Hamminkeln-Brünen.

Hamminkeln Quer durch das Dorf zieht der Nikolaus am Mittwochabend in Hamminkeln-Brünen. Karten für die Nikolaustüten gibt es hier.

Der Brüner Bürgerverein veranstaltet am Mittwoch, 6. Dezember, wieder den traditionellen Nikolausumzug durch das Dorf. Die Brüner Kinder freuen sich wie in den Vorjahren bereits auf den Nikolaus, der sie hoch zu Ross besucht. Besonders groß ist die Freude natürlich im Hinblick auf die Nikolaustüten, die am Ende verteilt werden. Die Karten für die Tüten kosten fünf Euro und sind bei Schreibwaren Ulrike Kalinowski, vorher Stenk, Kirchplatz 2, noch bis zum 5. Dezember erhältlich.

Hoch zu Ross begleitet der Nikolaus den Zug, der um 18 Uhr am Gemeindehaus in der Rohstraße startet. Der Zug führt weiter über den Höhenweg, den Kappertsberg und Pastorsberg, über die Rohstraße und den Mühlenteich und endet auf dem Marktplatz. Das Brüner Tambourcorps und das Jugendblasorchester Loikum begleiten den Zug. Weihnachtliche Lieder singend ziehen die Kinder gemeinsam mit den Eltern und Freunden durch die liebevoll mit Laternen und Kerzen dekorierten Straßen. Im Anschluss erwartet der Nikolaus die Kinder auf dem Brüner Marktplatz, um ihnen die mit vielen Leckereien gefüllten Nikolaustüten zu überreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck