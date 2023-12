Der Sonne sei Dank: Hamminkeln stellt erste Solarbank vor

Hamminkeln Auf dem Hamminkelner Rathausvorplatz ist jetzt das Aufladen mobiler Geräte per USB-Kabel und sogar über kabellose Ladesysteme möglich.

Lacht die Sonne in Hamminkeln, darf man sich in der Isselgemeinde ab sofort auf eine neue umweltfreundliche Möglichkeit freuen, seine elektrischen Geräte aufzuladen. Dazu stellte die Stadt Hamminkeln am Mittwoch auf dem Rathausvorplatz ihre erste Solarbank vor.

Diese „Smart Bench“ sei eine Maßnahme im Rahmen des Projektes Solarmetropole Ruhr mit einer Teil-Förderung durch den RVR, erläutert Hamminkelns Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha. Das Aufladen mobiler Geräte werde dort durch vier USB- und zwei kabellose (induktive) Ladegeräte ermöglicht. Die neue Solarbank verfüge über eine LED-Beleuchtung, die Sitzfläche besteht aus einer robusten und kratzunempfindlichen Platte aus Sicherheitsglas.

Solarbank ist auf Sonne in Hamminklen angewiesen

Die Stadt Hamminkeln weist darauf hin, dass die Ladefunktion und auch die Beleuchtung Strom verbrauchen. Es könne also vorkommen, dass bei fehlender Sonneneinstrahlung einige Funktionen der Solarbank nicht funktionieren – dieses Phänomen sei normal. Wiederaufladbare Batterien seien mit einem Unterspannungsschutz ausgestattet. Die Bank sei wieder betriebsbereit, wenn wieder genügend Sonne scheine, so Panoscha weiter.

Beim Projekt „Keine Energie verlieren – jetzt sanieren!“ dabei

Die Klimaschutzmanagerin gibt zudem bekannt, dass die Stadt Hamminkeln weiterhin an dem Projekt „KlimaFit.Ruhr“ teilnehme, bei dem sie sich in den kommenden zwei Jahren in dem Bereich Energiesparhaus.Ruhr“ beteilige. Das Ziel des Projektes laute: „Keine Energie verlieren – jetzt sanieren!“ Als Zielgruppe werden alle Bürger von Hamminkeln angesprochen, die konkreten Angebote und Veranstaltungen würden Anfang 2024 bekannt gegeben, heißt es von der Stadt.

