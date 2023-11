Der Weihnachtsmarkt in Hünxe-Krudenburg feiert Jubiläum

Hünxe Die historische Kulisse verleiht dem beliebten Markt in dem Hünxer Dorf eine besondere Atmosphäre. Wann der Nikolaus erwartet wird.

Einer der Jahreshöhepunkte des Hünxer Ortsteils Krudenburg steht kurz bevor. Am Samstag, 2. Dezember, öffnet von 12 Uhr bis 20 Uhr der Krudenburger Weihnachtsmarkt seine Pforten und feiert nicht nur die besinnliche Vorweihnachtszeit, sondern auch ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren gibt es den beliebten Markt in historischer Kulisse.

Die gemütliche Dorfstraße wird dabei zur Bühne für die Anbieter. Zahlreiche Häuser öffnen ihre Fenster und präsentieren liebevoll gestaltete Verkaufsräume. Hier kann man stöbern und vielleicht das ein oder andere individuelle Weihnachtsgeschenk entdecken.

Der Weihnachtsmarkt in Krudenburg lockt traditionell hunderte Besucher aus nah und fern an. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Was den Weihnachtsmarkt in Krudenburg auszeichnet, ist die kulinarische Vielfalt aus den Krudenburger Küchen. Die Besucher dürfen sich auf regionale Spezialitäten freuen, versprechen die Veranstalter.

Nicht nur die gemütlichen Häuser entlang der Dorfstraße nehmen am Markttreiben teil, sondern auch ein Teil der historische Burg Krudenburg werden in die festliche Gestaltung eingebunden. Diese Kulisse verleiht dem Weihnachtsmarkt eine spezielle Atmosphäre.

Parkplätze für Besucher stehen zur Verfügung

Für Parkmöglichkeiten sei gesorgt, so die Veranstalter: Der Parkplatz auf dem Feld vor dem Schützenhaus stehe den Besuchern zur Verfügung. So könnten alle Besucher den Marktbummel entspannt angehen und sich ganz dem vorweihnachtlichen Treiben hingeben.

Björn Benninghoff bot im vergangenen Jahr Pralinen aus seiner Weihnachtsbäckerei heraus an. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Um 15 Uhr steht ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: Der Nikolaus wird erwartet und bringt kleine Überraschungen für die jüngsten Besucher mit. Ab 15.30 Uhr sorgt die Band Muckefuck für musikalische Unterhaltung und lädt zum Verweilen ein. Die festliche Stimmung wird durch die Begrüßungsrede von Bürgermeister Dirk Buschmann noch einmal unterstrichen.

Der Weihnachtsmarkt in Krudenburg verspreche also nicht nur ein Einkaufserlebnis der besonderen Art, sondern auch eine Reise in die Geschichte und Tradition des Ortes, so die Organisatoren. Für sie ist der Markt ein Highlight in der Vorweihnachtszeit.

