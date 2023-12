Die 29 Bilder vom Nikolausumzug und Hüttenzauber in Wesel

Wesel In Wesel gab es zwei Premieren: Erstmals zog der Nikolaus hoch zu Ross durch Wesel. Neu ist auch der Weihnachtsmarkt im Heubergpark

Hunderte Weseler zogen am Nikolaustag durch die Hansestadt: Angeführt vom Heiligen Mann auf einem weißen Pferd erreichte der Umzug den Heubergpark, wo zum ersten Mal ein Hüttenzauber angeboten wird.

Unser Fotograf hat sich zum Auftakt auf dem Weihnachtsmarkt neben dem Heubergbad umgesehen. Außerdem hat er auch viele Bilder beim Nikolausumzug geschossen. Diese ganzen Impressionen sind zu sehen in seiner

Der Hüttenzauber öffnet am Donnerstag von 16 bis 21 sowie am Freitag, 8. Dezember, von 16 bis 22 Uhr. Samstag, 9. Dezember, geht es bereits um 14 Uhr los, geöffnet ist dann bis 22 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 16 bis 21 Uhr. Am Donnerstag spielt ab 18.30 Uhr Daniel Gardenier auf der Bühne im Park, am Freitag gibt es ab 17 Uhr Gospel Train zu hören, um 19 Uhr folgt Noah Warwel. Samstag spielt ab 19 Uhr Angelina Kalke auf der Bühne und am Sonntag ist ab 18.30 Uhr noch einmal Daniel Gardenier dran.

