Die 77 besten Bilder vom 11. Xantener Weihnachtscircus

Xanten Zirkus Jonny Casselly junior hatte erneut ein Programm der Extra-Klasse auf die Beine gestellt. Hier gibt es die schönsten Fotos der Premiere

Am Freitag feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere. Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse. Auch seine Frau Jessica und Tochter Katy waren als Akrobaten in der Manege zu erleben.

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten In Xanten zeigte sogar der Weihnachtsmann sein zirkusreifes Können. Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Hier das Ikarier-Duo Balageru Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Hier im Foto: Clown Tonito AlexisFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior (hier mit Tochter Katy) und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show. Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Programmpunkt: Starker Mann - Ives Triberti Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Strefania Iarz mit ihrer Antipoden-DarbietungFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior (hier mit seiner Frau Jessica) und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show. Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Katy Casselly beim Flying PoleFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior (hier bei seiner Laser-Show) und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show. Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Im Foto: Jongleur Anthony DanielFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Im Foto: Jongleur Anthony Daniel (links) Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Katy Casselly bei ihrer Flying PoleFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior (hier bei seiner Laser-Show) und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show. Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Obenauf: Katy CassellyFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Mitte: Katy CassellyFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Im Foto: Jongleur Anthony DanielFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Im Foto: Jongleur Anthony Daniel baute einen Zuschauer in seine Teller-Jonglage ein Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Tomas Kildišius – Sänger und Moderator - mit einigen ElfenFoto: Johannes Kruck / NR Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Hier der Fahrrad-Act der Enoch-Family Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior (hier beim Sprung in die Manege) und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show. Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Im Foto: Tomas Kildišius – Sänger und ModeratorFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Hier der Fahrrad-Act der Enoch-FamilyFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Hier Amelie Kamps mit Solo Strapaten Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Der Zirkus in Xanten von Jonny Casselly junior und seinem Team bot zum Auftakt des 11. Xantener Weihnachtscircus am Freitag, 22. Dezember 2023, eine spektakuläre Show.Im Foto: Jongleur Anthony DanielFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Am Freitag, 22. Dezember 2023, feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere.Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse.Hier der Fahrrad-Act der "Enoch Family"Foto: Johannes Kruck Foto: Johannes Kruck / Rheinberg

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Am Freitag, 22. Dezember 2023, feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere.Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse.Hier das Duo Balageru mit seiner Ikarier-Darbietung.Foto: Johannes Kruck Foto: Johannes Kruck / Rheinberg

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Am Freitag, 22. Dezember 2023, feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere.Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse.Einer der Höhepunkte der Show war das Duo Balageru mit seiner Ikarier-DarbietungFoto: Johan Foto: Johannes Kruck / Wesel

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Am Freitag, 22. Dezember 2023, feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere.Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse.im Bild: Clown Tonito Alexis (links) und Moderator Tomas KildišiusFoto: Johannes Kruck Foto: Johannes Kruck / Rheinberg

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Am Freitag, 22. Dezember 2023, feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere.Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse.Hier: Jongleur Anthony DanielFoto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / NRZ

Impressionen vom aktuellen Weihnachtscircus in Xanten Am Freitag, 22. Dezember 2023, feierte der Xantener Weihnachtscircus seine Premiere.Jonny Casselly junior und sein Team boten in Xanten Zirkus der Extraklasse.Clown Tonito Alexis spielte auch Trompete.Foto: Johannes Kruck / NRZ Foto: Johannes Kruck / Wesel

Warum die Zuschauer voll des Lobes für die spektakulären Darbietungen waren, zeigen unsere Fotos in dieser Bilderstrecke. Wie fit der Zirkusdirektor selber noch immer ist, bewies es bei seinen gewagten Stunts. Besonders viele Fans vor allem unter den jungen Zirkus-Besuchern hat Clown Tonito Alexis.

