Diebe stehlen Auto in Hamminkeln: Funksignal abgefangen?

Hamminkeln Bei einem Autodiebstahl in Hamminkeln nutzten die Täter möglicherweise eine Sicherheitslücke im Schlüsselsystem aus. Wie man sich schützen kann.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17./18. Januar) einen KIA-Sportage in Hamminkeln gestohlen. Der Wagen stand nach Angaben der Polizei in der Einfahrt eines Hauses an der Straße Minkelsches Feld. Das Auto ist braun und hat das amtliche Kennzeichen WES-P 1989.

Auto-Diebstahl in Hamminkeln: Kriminalpolizei ermittelt

Beide Schlüssel sind noch im Besitz der Autohalterin, hieß es von der Kreispolizei. Das Auto ist demnach mit der sogenannten Keyless-Go-Technik ausgerüstet. Dabei handelt es sich um ein Schlüsselsystem, das es ermöglicht, Fahrzeuge ohne physischen Schlüssel zu öffnen und zu starten. Immer wieder kommt es laut der Polizei vor, dass Kriminelle das Signal mithilfe von technischen Geräten abfangen und so das Auto selbst öffnen und starten können. Ob das System tatsächlich eine Rolle bei dem Diebstahl in Hamminkeln gespielt haben könnte, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bitte bei der Wache in Wesel unter der Telefonnummer 0281/1070 melden.

Im Zusammenhang mit der Keyless-Go-Technologie gibt die Polizei zudem einige allgemeine Tipps an Besitzerinnen und Besitzer von Autos, um sich gegen einen Diebstahl zu schützen. So sollte der Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür abgelegt werden und das Funksignal am besten abgeschirmt werden. „Geeignet und zumeist nicht teuer sind hier zum Beispiel Aluminiumhüllen“, schreibt die Polizei und rät: „Testen Sie, ob die Schutzhülle wirkt, in dem Sie sich mit ihrem abgeschirmten Schlüssel direkt neben ihr Auto stellen. Wenn sich das Fahrzeug nicht wie gewohnt öffnet, dann haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.“ Man sollte zudem beim Aussteigen immer darauf achten, ob sich auffällige Personen mit Aktenkoffern in der unmittelbaren Nähe befinden.

