Diese Ereignisse beschäftigten Wesel von Januar bis Juni

Wesel Rückblick auf 2023, Teil 1: Die Kaufhof-Krise, die B8-Sperrung und die Räumung des maroden Hochhauses am Bahnhof sorgten für Gesprächsstoff.

Januar: Anfang Januar zieht das Evangelische Krankenhaus eine positive Bilanz: OP-Roboter „Robby“ hat in dreieinhalb Jahren 2500 Operationen absolviert, das ermüdungsfreie Arbeiten sei ein „Quantensprung“ für die Mediziner, so Chefarzt Dr. Olaf Jansen. Im ehemaligen Real-Gebäude kommen die Bauarbeiten gut voran: Der neue Anbieter Globus teilt mit, dass er am 30. März seinen neuen Markt eröffnen möchte. Der 26-Jährige, der im Sommer 2021 mehrfach Urnengräber auf dem Friedhof Caspar-Baur-Straße aufgebrochen und geplündert hat, wird am 19. Januar vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt – wegen Diebstahls und 72-facher Störung der Totenruhe.

Februar: Das verheerende Erdbeben in Syrien und in der Türkei rührt auch die Menschen in Wesel: Die Türkische Gemeinde ruft zu Spenden für die Opfer auf, Rettungshundeführerin Marlis Hesse reiste mit ISAR Germany in den Südosten der Türkei, um bei der Suche nach Verschütteten zu helfen. Am 13. Februar beginnt eine achtmonatige Sperrung der B8 in Lippedorf, die nicht nur für die Anwohner der Umleitung über die Frankfurter Straße, sondern auch für die Autofahrer zur Geduldsprobe wird. Grund ist der Abriss und Neubau der Brücke über die Bahnlinie. 2023 sollte es endlich klappen: Am 19. Februar erhält Kabarettist Fritz Eckenga den Eselorden – im Jahr davor war er schon einmal als Preisträger vorgesehen, doch die Verleihung fiel der Pandemie zum Opfer. Am 20. Februar zieht dann nach zwei Jahren Pause wieder der Rosenmontagszug durch die Innenstadt.

Fritz Eckenga erhält im Februar den Eselorden – im zweiten Anlauf. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

März: Sorge um die Zukunft des Kaufhofes: Vor der Filiale an der Hohen Straße sammelt die Belegschaft Anfang März Unterschriften gegen eine mögliche Schließung. Am 13. März fließen dann die Freudentränen: Die Mitarbeitenden erfahren, dass der Weseler Kaufhof zu den Filialen gehört, die weitergeführt werden. Mit der Belegschaft freuen sich viele Weselerinnen und Weseler. An der Baustelle der Südumgehung kommt es zu Verzögerungen bei den Vorbereitungen für den Bau der Lippebrücke, weil Bomben im Boden vermutet werden. Später finden die Arbeiter einen alten Anker und die Reste eines Campingstuhls im Boden. Die aufwändige Suche nach den Metallstücken kostet über eine Million Euro. Mitte März muss die Weseler Rheinbrücke vorübergehend gesperrt werden, weil der Wind die Stahlseile stark hin und her schwingen lässt. Statiker erklären das Problem schließlich für unbedenklich. Dennoch werden später Dämpfer an den Seilen angebracht, damit sich das Problem nicht wiederholt. Das Jamaika-Bündnis präsentiert seine Ideen für ein Stadtbussystem in Wesel mit dem Bahnhof als zentralen Punkt.

Das marode Hochhaus an der Dinslakener Landstraße wird im März geräumt und steht bis heute leer. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

Ende März zieht die Stadt die Reißleine: Das marode Hochhaus an der Dinslakener Landstraße wird wegen gravierender Brandschutzmängel geräumt, die letzten Mieter werden anderweitig untergebracht. Bis heute steht es leer, ein geplanter Verkauf zieht sich in die Länge. Am 30. März eröffnet nach monatelanger Umbauphase der neue Globus-Markt an der Rudolf-Diesel-Straße. Knapp 30 Millionen Euro sind nach Angaben der Betreiber in die Kernsanierung geflossen.

Am 30. März eröffnet der neue Globus-Markt in Wesel an der Stelle, wo einige Monate zuvor Real geschlossen wurde. Foto: Markus Weißenfels / FUNKE Foto Services

April: Die gebürtige Weselerin Elisabeth Lüdtke feierte am 5. April ihren 100. Geburtstag. Sie habe nie geraucht und nie getrunken und sich gesund ernährt, erklärte die Seniorin ihr hohes Alter. Hohe Lebenshaltungskosten und Energiepreise: Die Schuldnerberatung verzeichnet steigende Beratungszahlen für 2022, 20 bis 25 Prozent mehr Ratsuchende als vor Corona kamen in die Beratungsstellen Wesel und Dinslaken. Jan Böhmermann entlarvt in seiner Sendung „ZDF Magazin Royal“ eine kuriose Geschichte: An der Grundschule Flüren hängt ein Ultraschallgerät, dessen fiese Geräusche Jugendliche abends vom Schulhof vertreiben sollen. In der Stadtverwaltung hat man das Gerät, das 2018 installiert wurde, gar nicht auf dem Schirm. Unklar bleibt, wer es aufgehängt hat. Es wird abgebaut. Der AVG-Schulleiter Sebastian Hense gewinnt am 23. April die Bürgermeisterwahl in Rees. Schon drei Tage später verlässt er die Schule.

Mai: Die Stadt Wesel legt ihre erste Treibhausgasbilanz vor: Die Verwaltung hat ihre CO₂-Emissionen um 118 Tonnen gesenkt. Die Verwaltung erklärt aber auch, dass das Ziel der klimaneutralen Verwaltung bis 2025 nicht erreicht werden kann, weil die Gebäude nicht so schnell saniert werden können. In Bislich eröffnet im ehemaligen Raiffeisenmarkt eine Markthalle, sodass die Bislicher endlich wieder eine Einkaufsmöglichkeit im Ort haben. Auf der A3-Baustelle zwischen Wesel und Hamminkeln kündigt die Autobahn GmbH erstmals die Installation eines Systems an, das das Verkehrsaufkommen erkennt und eine zusätzliche Spur freigibt. Es soll ab Juni die Verkehrslage entspannen. Ein ungewöhnlicher Transport auf dem Rhein am 12. Mai lockt Hunderte Schaulustige an den Rhein: Ein ausrangiertes U-Boot wird auf einem Ponton ins Technikmuseum Speyer gefahren. Das Eselrock-Festival feiert am 19. und 20. Mai sein 15-jähriges Bestehen im Heubergpark. Jürgen Göbeler wird zum neuen CDU-Stadtverbandsvorsitzenden gewählt.

Ein auf einem Ponton stehendes ausgemustertes U-Boot fährt am 12. Mai an Wesel vorbei ins Technikmuseum Speyer. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Juni: Nach zehnjähriger Planung und zweijähriger Bauzeit wird das Kati-Faßbender-Hospiz auf dem Gesundheitscampus Wesel am 2. Juni feierlich eröffnet. In elf Appartements können schwerkranke Menschen individuell versorgt werden. Rodungen am Schwarzen Wasser und am Auesee sorgen für Ärger. Im Umweltausschuss kritisierte die Politik die Maßnahmen und die schlechte Kommunikation der zuständigen Behörden. Im Tierheim Wesel wird ein Katzenbaby aufgepäppelt, das Unbekannte in Dinslaken in Bier getränkt und in den Müll geworfen haben. Der Fall empört viele Menschen. In der Ratssitzung am 20. Juni stellt die Stadtverwaltung die Idee vom Innovationscampus Wesel vor: An der Niederrheinhalle soll ein Hochschulstandort kombiniert mit einer neuen Veranstaltungshalle entstehen. Die Politik stimmt weiteren Planungen zu.

Das neue Kati-Faßbender-Hospiz wird am 2. Juni offiziell eröffnet. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Auf einer Bürgerversammlung zur Südumgehung gibt es Ärger mit Anwohnern: Für den Bau des Tunnels Fusternberg ab 2025 sollen gleichzeitig die Wackenbrucher und die Fusternberger Straße gesperrt werden. Später findet Straßen NRW eine andere Lösung, sodass die Straßen nacheinander gesperrt werden. Der 21-Jährige, der am 28. Februar 2022 mit einem vollbesetzten Auto im Stadthafen in den Rhein stürzte, muss sich vor Gericht verantworten. Drei Jugendliche waren dabei gestorben. Der Fahrer des Wagens erhält nach Jugendstrafrecht unter anderem eine Verwarnung, 200 Sozialstunden und muss sich in psychotherapeutische Behandlung begeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck