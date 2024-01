Schermbeck In Schermbeck haben zwei Frauen die Spendengelder von ausrangierten Tannenbäumen gestohlen. Sie waren eigentlich für die Pfadfinder bestimmt.

Dreister Diebstahl in Schermbeck: Unbekannte Täterinnen haben am Wochenende die Spendengelder von Tannenbäumen gestohlen, die eigentlich für die Pfadfinder bestimmt waren. Die örtlichen Pfadfinder sammeln jedes Jahr die ausrangierten Weihnachtsbäume in der Gemeinde ein. Dies geschieht nach allgemeiner Absprache gegen eine Spende von drei Euro. Das Geld wird in Schermbeck am jeweiligen Baum befestigt und dann auf den Gehweg gestellt. Viele Bürgerinnen und Bürger runden den Beitrag auf fünf oder zehn Euro auf, so die Polizei.

Das nutzten die Diebinnen aus: Am Samstag gegen 10.40 Uhr sollen zwei unbekannte Frauen im Ulmenweg die Spenden von den Bäumen mitgenommen haben. Eine der Frauen trug eine schwarze Jacke, die andere einen beigefarbenen Mantel. Beide sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Hinweise an die Polizei in Dinslaken unter 02064/6220.

