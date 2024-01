Tier in Not

Tier in Not Ein Hund hat Glück: Feuerwehr befreit das Tier aus dem Zaun

Schermbeck Gleich am ersten Tag von 2024 wurde der Löschzug Altschermbeck zu einem tierischen Einsatz alarmiert. Die Brandbekämpfer befreiten einen Hund.

Am Neujahrsmorgen bewies sich die Schermbecker Feuerwehr als tierischer Retter: Um 10.02 Uhr wurde an diesem Montag der Löschzug Altschermbeck zum ersten Einsatz in diesem Jahr alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Tier in Not“ – an der Straße Entenpoete unweit der Freudenbergstraße in dem Waldgebiet Üfter Mark wurde die Hilfe der Rettungskräfte benötigt.

Befreiung mit dem Bolzenschneider

An der Einsatzstelle hatte sich ein Hund in einem Drahtzaun verfangen. Mithilfe des Bolzenschneiders befreiten die Feuerwehrleute den Hund aus dem Drahtzaun und übergaben ihn an die glückliche Besitzerin des Tieres. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte der Löschzug die erste gute Tat des neuen Jahres vollbracht.

