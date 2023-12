Einbruch in Hünxer Supermarkt: Täter auf der Flucht

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in einen Supermarkt in Hünxe eingebrochen. (Symbolbild)

Hünxe In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einen Supermarkt in Hünxe eingebrochen worden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

In den Edeka-Supermarkt an der Hünxer Straße in Drevenack ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Das teilte die Polizei Wesel am Montag mit.

Der Alarm des Supermarktes sei am Montagmorgen gegen 2.35 Uhr von den bisher unbekannten Tätern ausgelöst worden. Als die Polizeibeamten am Tatort ankamen, stellten sie fest, dass die Tür der Bäckerei aufgehebelt worden war. Offenbar haben sich die Einbrecher so Zutritt zu dem Supermarkt verschafft. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter aus der Lottoannahmestelle diverse Tabakwaren gestohlen, heißt es von Seiten der Polizei.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen kann, erreicht die Kriminalpolizei unter 02064/622-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck