Einbruch in Kirche in Wesel: Diebe schlagen in Ginderich zu

Wesel Im Weseler Ortsteil Ginderich hatten es Unbekannte auf die Kirche am Schulplatz abgesehen. Sie wurden in der Sakristei fündig. Zeugen gesucht.

In Wesel ist am Wochenende in eine Kirche eingebrochen worden: Wie die Polizei mitteilte, drangen unbekannte Diebe zwischen Freitagmorgen und Samstagnachmittag in die Kirche St. Mariä Himmelfahrt am Schulplatz in Ginderich ein. Die Unbekannten hebelten die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Gotteshaus. Aus der Sakristei nahmen sie ein Behältnis für Hostien mit. Dieses besteht aus Edelmetall und ist mit Steinen besetzt. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter 0281/1070.

