Einbruch in Mehrhooger Tankstelle: Zeugen gesucht

In die Tankstelle an der Hoogefeldstraße in Hamminkeln-Mehrhoog wurde eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Kreispolizei Wesel meldet, ist es am frühen Sonntagmorgen (26. November) zu einem Einbruch in der Tankstelle an der Hoogefeldstraße in Mehrhoog gekommen. Zwischen 4 Uhr und 4.45 Uhr haben bislang unbekannte Täter hier eine Scheibe eingeschlagen und Zigaretten und eine bislang unbekannte Summe Bargeld gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher mit einem Auto in Richtung Hellmannsweg.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0281-107-0 zu melden.

