Einbruch in Schermbeck: Täter kamen über die Terrasse

In Schermbeck waren am Wochenende Einbrecher unterwegs.

Schermbeck Unbekannte drangen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Damm ein und entkamen mit der Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 12.40 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Schermbeck-Damm ein. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort entwendeten sie nach Polizeiangaben Bargeld und zwei Lampen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost unter 02064-622-0.

