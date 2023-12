Einbruch in Weseler Kulturzentrum: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch in ein Kulturzentrum in Wesel.

Wesel Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zutritt zu einem Gebäude, das von der ezidischen Gemeinde in Wesel genutzt wird.

Wie die Polizei jetzt meldet, wurde im Zeitraum vom 23. Dezember, 0 Uhr, bis zum 24. Dezember, 8.50 Uhr, in ein Kulturzentrum an der Ackerstraße in Wesel-Feldmark eingebrochen. Die Räume werden nach Polizeiangaben von der ezidischen Gemeinde sowie von mehreren Vereinen genutzt.

Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Gebäudes. Es ist bislang unklar, ob etwas gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter 0281-107-0.

