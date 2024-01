Eiseskälte in Wesel: Schicken Sie uns Ihre Winterbilder!

Unser Fotograf Volker Herold hat winterliche Abendstimmung am Lippeschlösschen in Wesel eingefangen.

Wesel Schicken Sie uns ihre winterlichen Bilder aus Wesel und Umgebung. Die schönsten veröffentlichen wir in einer Fotogalerie und in der Zeitung.

Seit Beginn der Woche herrschen in Wesel eisige Temperaturen. Eingefrorene Flächen auf den Feldern und Eiszapfen an den Bäumen. Unser Fotograf Volker Herold fotografierte am Mittwoch den eisigen Himmel über dem Hochwasser der Lippe in der Nähe des Lippeschlößchens.

Wir möchten Ihre schönsten Winterbilder aus Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck, in der Zeitung abdrucken und auf unserem Online-Portal in einer Bildergalerie zeigen. Gerne nehmen wir Ihre Fotos (mindestens zwei Megabyte groß) mit dem jeweiligen Namen per Mail entgegen – schicken an lok.wesel@nrz.de.

