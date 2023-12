Wesel Das Finale der Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen hat das Team „Grün-Gold Mythos“ gewonnen. Mit dem Spiel endet auch „Wesel on Ice“.

Gutes Augenmaß ist nötig, der richtige Schwung ebenso wichtig und vor allem die richtige Strategie. Das alles hatten die 16 Teams, die sich seit Ende November in den Vorrunden für das große Finale der Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen in Wesel qualifiziert haben. Am vergangenen, dritten Adventssonntag galt es nun, sich den Titel zu sichern.

Die Mannschaften haben sich dazu pünktlich am Berliner Tor eingefunden, teilweise mit Unterstützung ihrer Fans am Rand der Eisbahn. Bereits in den Vorrunden-Spielen konnte man sehen, dass die Eisstock-Bahnen viel Raum für Taktik bieten.. Und so wurde auch im Finale bei einigen Spielzügen in den Teams heiß diskutiert, wo der Eisstock am besten zu platzieren ist.

Finalsieg für „Grün-Gold Mythos“

Gespielt wurde das Finale in vier Runden. Neben der so wichtigen Taktik, waren auch Geschick, Können und sicherlich ein bisschen Glück im Spiel. Letztlich haben sich die Mannschaften „Grün-Gold Mythos“ und die „Holzsportfreunde“ für das Finale qualifiziert, in dem „Grün-Gold Mythos“ sich durchsetzen konnte. Sie dürfen nun den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause nehmen. Im Spiel um Platz 3 setzte sich CCL Wesel durch. Bereits in der Wochenmitte waren die Schulmeisterschaften ausgetragen worden. Gewinner in der Altersklasse 5. bis 9. Klasse ist die 9c des AVG. Gewinner der Altersklasse 10. bis 13. Klasse ist das Berufskolleg Wesel.

Mit dem Finale der Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen geht nun auch das dreieinhalbwöchige Event „Wesel on Ice“ zu Ende. Wesel-Marketing blickt hier auf eine erfolgreiche und schöne Zeit zurück. Ermöglicht wurde diese durch das Sponsoring der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe und den Stadtwerken Wesel.

