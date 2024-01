Festnahmen in Wesel: Polizei schnappt zwei Ladendiebe

Wesel Ein Zeugenhinweis hat der Polizei in Wesel einen Ermittlungserfolg beschwert: Zwei mutmaßliche Ladendiebe wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Wesel zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen. Der Zeuge hatte am Donnerstagmittag am Bahnhof beobachtet, wie drei Verdächtige die Warensicherungsetiketten von Bekleidungsstücken entfernten. Eingesetzte Polizeibeamte konnten kurz darauf zwei der Verdächtigen in einem Schienenersatzbus in Wesel-Blumenkamp an einer Bushaltestelle antreffen und kontrollieren.

In einer von den Verdächtigen mitgeführten Tasche wurden mehrere hochwertige Kleidungsstücke gefunden, die später als Diebesgut aus einem Weseler Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnten. Laut Polizei handelt es sich bei den mutmaßlichen Dieben um einen 23-jährigen Mann aus Rhede und um einen 21-jährigen Mann aus Nettersheim. Sie wurden vorläufig festgenommen und wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der dritte Tatverdächtige konnte bislang nicht angetroffen werden.

