Feuer in Weseler Flüchtlingsunterkunft: Es war Brandstiftung

In einer Weseler Flüchltingsunterkunft hat es am Wochenende gebrannt.

Wesel In der Unterkunft an der Trappstraße ist Samstagabend ein Brand ausgebrochen. 160 Menschen wurden vorsichtshalber evakuiert.

Brandalarm am Samstagabend in der Flüchtlingsunterkunft an der Trappstraße: Gegen 22 Uhr ertönte die Brandmeldeanlage der Einrichtung. Nach Auskunft der Stadt Wesel ist in einem der Sanitärräume auf der ersten Etage ein Feuer ausgebrochen. Der Sicherheitsdienst habe sofort reagiert und alle 160 Bewohner nach draußen in Sicherheit gebracht, heißt es.

Die Weseler Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben der Stadt schnell löschen, es entstand jedoch ein größerer Schaden auf der Etage, sodass die 29 Bewohner des betroffenen Stockwerks nicht mehr in ihre Zimmer zurückkehren konnten, sondern in der Hansaringschule untergebracht wurden.

Das Feuer ist offenbar in einem der Papierspender entstanden, Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand. Wer das Feuer gelegt hat, ist noch nicht bekannt. Laut Stadtverwaltung gibt es aber nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Hinweis auf einen Anschlag. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Stadt geht davon aus, dass der Schaden im Laufe der Woche behoben wird und die Bewohner an die Trappstraße zurückkehren können. Glücklicherweise war die Hansaringschule bereits für die Unterbringung von Menschen vorbereitet, da die Stadt die Zuweisung weiterer Geflüchteter erwartet.

