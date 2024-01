Feuerwehr Hamminkeln zieht positive Jahresbilanz

Hamminkeln Die Mitglieder trafen sich zur Jahreshauptversammlung. Im Jahr des 100-jährigen Bestehens gab es insgesamt 282 Einsätze.

Die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln kam zur jährlichen Hauptversammlung in der Bürgerhalle in Wertherbruch zusammen. Auch der stellvertretende Bürgermeister Bernd Störmer, der erste Beigeordnete Robert Graaf, Ordnungsamtsleiter Ortwin Nißing, politische Vertreter aus dem Stadtrat und dem Feuerschutzausschuss sowie Vertreter von Hilfsorganisationen aus dem Stadtgebiet und Polizei waren unter den Gästen. Martin Vorholt, Leiter der Feuerwehr, eröffnete den Abend.

Im Anschluss ließ Vorholt das vergangene Jahr – das Jahr des 100-jährigen Bestehens – Revue passieren. Anfang 2023 konnten alle Maßnahmen, die aufgrund der Corona-Pandemie den Dienstbetrieb verändert hatten, aufgehoben werden. Die Bereitschaft zeigte sich nicht nur in den zahlreichen Einsätzen, sondern spiegelte sich auch in der Anzahl der besuchten Fortbildungen wider. Insgesamt wurden über 193 Veranstaltungen besucht. Die Veranstaltungen fanden zum Teil im Stadtgebiet statt, weitere auf Kreis- und Landesebene. Auch einige Highlights wie die Teilnahme am Leistungsnachweis in Dinslaken und ein Übungstag am Außengelände des Institutes der Feuerwehr in Münster fanden Platz in Vorholts Bericht. Das Jubiläum wurde im Rahmen einer Festwoche im September gebührend gefeiert.

43 Beförderungen und 35 Ehrungen

Zudem berichtete der Leiter der Feuerwehr über einige personelle Veränderungen. Diese positiven Entwicklungen nahm der stellvertretende Bürgermeister Bernd Störmer gerne auf und bedankte sich für die geleistete Arbeit und Zuverlässigkeit der Feuerwehr für den Schutz der Bürger in Hamminkeln.

Im Anschluss nahmen die Leitung der Feuerwehr, der Vize-Bürgermeister und der erste Beigeordnete verschiedene Beförderungen und Ehrungen vor. Insgesamt wurden 43 Beförderungen, 35 Ehrungen und zwei Übergänge in die Ehrenabteilung vollzogen. In die Ehrenabteilung wurden Eduard Bugdoll und Alfred Wolf aufgenommen. Die Einsatzmedaille „Fluthilfe 2021“ des Landes Rheinland-Pfalz bekam Michael Wolbring. Neuer Stadtbrandinspektor ist Swen Lenk.

Die Kinderfeuerwehr Hamminkeln bei einem ihrer Übungsnachmittage. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Einen großen Zulauf hat weiterhin die Kinderfeuerwehr, zählt derzeit 49 Kinder. Ein besonderes Ereignis war das Treffen im Frankenhof, bei dem über 100 Kinder aus den Feuerwehren Dinslaken, Xanten und Kamp-Lintfort teilnahmen. Auch die Blaulichtparty in Loikum kam bei den Kindern gut an. Im Ausblick auf das Jahr 2024 steht eine erfreuliche Erweiterung bevor. Ab Februar wird e seine zusätzliche Gruppe in Dingden geben, die Platz für 14 Kinder bietet. Im August übernahm Sabrina Coldewey die Leitung, René Bauhaus wurde zum Stellvertreter ernannt. Auch die Jugendfeuerwehr hat weiterhin einen guten Zulauf, besteht aus 63 Jugendlichen, darunter 13 Mädchen. Die Wehr zählt insgesamt 477 Mitglieder.

Feuerwehr Hamminkeln: 282 Einsätze im Jahr 2023

Die Freiwillige Feuerwehr wurde im vergangenen Jahr insgesamt zu 282 Einsätzen alarmiert. „Das war eine relativ große Zahl, wobei glücklicherweise keine so schwerwiegenden Einsätze dabei waren“, sagt Martin Vorholt. Im Vergleich waren es drei Einsätze mehr als 2022, aber auch fast 100 mehr als in 2021. Den Großteil der Einsätze machten technische Hilfeleistungen aus (177). Hilfe in der Nachbarschaft oder auf Landesebene musste dagegen nicht geleistet werden. Zwischen Mai und September gab es für die Feuerwehr vor allem wetterbedingte Einsätze, wegen Starkregens, Unwetter oder auch Vegetationsbränden. Einen größeren Unfall gab es am 11. Mai in Mehrhoog, wo beim Zusammenstoß zweier Pkw vier Schwerverletzte geborgen werden mussten.

Ebenfalls in Mehrhoog sorgte das kurze, aber intensive Unwetter am 22. Mai gleich für mehrere Einsätze. Am 12. Juni musste die Hamminkelner Wehr zur Autobahn 3 ausrücken, wo ein Pkw in Brand geraten war und das Feuer auf das angrenzende Getreidefeld überzugreifen drohte. In der Folge gab es wegen der Trockenheit mehrere Vegetationsbrände zu löschen, wie am 17. Juni.

Fast 100 Einsatzkräfte waren am 9. Juli im Stadtgebiet unterwegs, um die Schäden des Sturms und Starkregens zu beseitigen. Am Ende des Tages standen 19 Einsätze zu Buche. Auch der Dachstuhlbrand am 4. Dezember an der Bislicher Straße erforderte eine verstärkte Zahl von Einsatzkräften, wobei eine Photovoltaikanlage die Maßnahmen deutlich erschwerte.

