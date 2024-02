Die Feuerwehr in Wesel hat ihre langjährigen Mitglieder ausgezeichnet.

Jahreshauptversammlung Feuerwehr in Wesel ehrt viele ihrer langjährigen Mitglieder

Wesel Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wesel werden traditionell langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Wer in diesem Jahr geehrt wurde.

Die Feuerwehr in Wesel hat am Freitagabend ihre Jahreshauptversammlung veranstaltet. Neben der Diskussion über aktuelle Themen und dem Rückblick auf das vergangene Jahr, standen besonders die Ehrungen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Auszeichnungen. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für den 25-jährigen Dienst erhielten: Martin Biesemann, Marc Nunnendorf, Jörg Hess, Jan-Dirk Heiligers, Christian Kock, Thomas Krebs, Michael Kubasch, Christian Lankers, Thomas Reichardt, Claus Janßen und Dominik Lohmann.

Das goldene Ehrenzeichen für 35 Jahre im Dienst erhielten Heiko Hemmers und Conny Reinhard. Die Sonderauszeichnungen für 40 Jahre und 50 Jahre in der Feuerwehr gingen an Frank Holtmann und Werner Hochstrat. Die Ehrenurkunde für 55 Jahre Mitgliedschaft bekamen Heinz Nissing, Rudolf Friedhoff, Hans Gerd van de Sand und Klaus Steffan. Weitere Sonderauszeichnungen gingen an Erich Schmitz (60 Jahre) und Karl Hochstrat (80 Jahre), die Ehrenurkunde für 65 Jahre erhielt Johannes Kubasch. Weitere Auszeichnungen und Beförderungen wurden bereits auf den Löschzugversammlungen durchgeführt.

