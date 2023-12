Feuerwehr Wesel testet den Aufbau der mobilen Notfallpunkte

Wesel Wie die Hansestadt bei einem langanhaltenden Stromausfall agieren würde, probten jetzt hauptberufliche und freiwillige Brandbekämpfer gemeinsam.

In wenigen Wochen jährt sich der Überfalls Russlands auf die Ukraine. In Deutschland wirkte sich der Krieg zum Beispiel durch Engpässe in der Energieversorgung aus. Szenarien eines flächendeckenden „Blackouts“ (ein langanhaltender Stromausfall) machten in der Öffentlichkeit ihre Runden. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, schafften Feuerwehren Equipment an, zum Beispiel kraftstoffbetriebene Strom-Aggregate. Zusätzlich diskutierte der Krisenstab der Stadt Wesel, wie Menschen auf einfachem Wege erreicht werden können, wenn der Strom ausgefallen ist. Mit einem Stromausfall brechen in der Regel auch Mobilfunknetze und andere Kommunikationsmöglichkeiten zusammen.

Feuerwehr Wesel hat vier mobile Notfall - und Infopunkte angeschafft

Mobile Notfall- und Informationspunkte (NIP) werden im Ernstfall von den Einsatzkräften der Feuerwehr betreut. Dort können unter anderem Notrufe abgesetzt werden. Da Wesel eine Flächenstadt ist und nicht überall Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr vorhanden sind, hat die Feuerwehr Wesel vier mobile NIP angeschafft.

Die Berufsfeuerwehr hat nun gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr eine Übung durchgeführt, um zu testen, wie lange der Aufbau eines Notfall- und Informationspunktes samt Technik und Mobiliar dauert. Selbst in der Dunkelheit gelang es den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr, die NIP in gut zwei Stunden aufzubauen.

Ein neuer Notfall-und-Informationspunkt-Container der Feuerwehr Wesel wurde im Rahmen des landesweiten Warntags vorgestellt von (von links): Patrik Engelmann, Klaus Schütz, Sebastian Schriewer, Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Maike Bölting Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Für den Leiter der Feuerwehr Wesel, Thomas Verbeet, war die Übung ein Erfolg. „In etwas über zwei Stunden die gesamte Infrastruktur eines Notfall- und Informationspunkts samt Möbel und vor allem Technik an einem außengelegenen Ort aufzubauen, ist ein starkes Stück. Vorsorge ist das beste Rezept gegen einen Ernstfall“, hebt Verbeet in einer Mitteilung der Stadt hervor.

