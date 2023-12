In Hamminkeln ist am Montagabend ein Haus in Brand geraten.

Brandeinsatz Feuerwehreinsatz in Hamminkeln: Wohnhaus gerät in Brand

Hamminkeln In Hamminkeln brennt am Montagabend ein Mehrfamilienhaus. Mehrere Bewohner können sich in Sicherheit bringen. Das Haus wird schwer beschädigt.

Großeinsatz der Hamminkelner Feuerwehr am Montagabend: An der Bislicher Straße ist aus noch unbekannter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Gegen 18.45 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen zum Brandort ausrückte. Der Dachstuhl des frei stehenden Gebäudes war in Brand geraten, laut Polizei griff das Feuer auf das gesamte Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die sechs Bewohner hatten sich zuvor unverletzt in Sicherheit gebracht. An dem Wohnhaus entstand hoher Sachschaden, es ist vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig unterkommen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

