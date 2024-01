Flüchtlinge: Hamminkelner Lions-Club spendet für die Caritas

Robert Graaf (Lions), David Truszczyrski (Caritas), Hans Oomen (Präsident Lions) und Guido Busch (Caritas, von links) bei der Spendenübergabe vor dem Thomas-Morus-Haus in Hamminkeln

Hamminkeln Der Hamminkelner Lions-Club möchte mit seiner Spende das Zusammenleben aller in der Stadt stärken und Hilfe für die Flüchtlinge leisten

Die Caritas Wesel-Dinslaken hilft in Hamminkeln Geflüchteten aus den Krisenregionen der Welt bei der Integration in Deutschland. Die Hilfe reicht von der Unterbringung und Versorgung bis zur Begleitung bei Behördengängen. Hier gilt es, die Existenz der Menschen zu sichern. Seit dem 1. April 2023 hat die Caritas in Hamminkeln die Flüchtlingsbetreuung übernommen. Guido Busch von der Caritas lobt dabei besonders die Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln.

Dabei gibt es große Herausforderungen zu bewältigen. So sind in 2023 die Zuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen explosionsartig angestiegen. „Es wurden uns zwei mehrfach schwerstbehinderte Kinder auf Decken auf der Straße abgelegt“, so Guido Busch: „Das war für uns auch keine alltägliche Situation. Unser Traum ist es, vom Pflichtprogramm ins Kürprogramm zu kommen.“

Hilfe bei der Integration in Hamminkeln

Der Lions-Club Hamminkeln unterstützt die Caritas bei dieser großen Herausforderung mit einer Spende von 5.000 Euro: „Wir wollen den Menschen, die bleiben wollen, bei der Integration helfen“. Aus den Spenden, die die Caritas erhält, werden Projekte finanziert, die Menschen zusammen bringen sollen. „Wir wollen ein Willkommensfest machen, ein Kinderfest, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hamminkeln mit den geflüchteten Menschen zusammenbringen, um auch Ängste abzubauen“, sagt Guido Busch.

Eine weite Herzensangelegenheit ist der Caritas die Bildung und Beschäftigung der Menschen. „Die Menschen wollen arbeiten, dürfen es aber nicht“, so David Truszczyrski, der die Flüchtlingsbetreuung in Hamminkeln leitet. „Menschen verkümmern, wenn sie keine Beschäftigung haben. Wir wünschen uns eine Zusammenarbeit mit Handwerkern und wollen beispielsweise eine Fahrradwerkstatt oder ähnliche Angebote schaffen. Beschäftigung von Menschen, die sich beschäftigen lassen wollen. Das liegt uns am Herzen“, ergänzt Truszczyrski.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck