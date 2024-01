Hamminkeln Muhanad Alsaloum aus Hamminkeln sucht für seine Familie schon lange eine Wohnung. Nun hat Sohn Khalid Leukämie. Jetzt wird es dringend.

Es gibt Nachrichten, die für Eltern der absolute Horror sind: „Ihr Kind hat Leukämie.“ So geschah es jetzt der Familie Alsaloum aus Hamminkeln. Der vierjährige Khalid ist krank. Die Diagnose kam vor etwa einem Monat. Das an und für sich ist schon eine schreckliche Nachricht. Doch die Hamminkelner Familie trifft sie noch etwas härter, denn die Alsaloums leben in einem Container in der Flüchtlingsunterkunft im Daßhorst in Hamminkeln. Der Platz ist begrenzt – zu begrenzt für ein Kind mit Leukämie.

Denn Khalid darf nur möglichst wenig Kontakt mit Menschen haben, am besten nur zu seinen Eltern, wenn er nach Hause kommt. In den nächsten sechs Monaten wird vor allem die Uniklinik in Essen sein Lebensmittelpunkt sein. Dort wird er eine Chemotherapie absolvieren, die helfen soll, den Blutkrebs zu besiegen. Unter dieser Behandlung leidet allerdings das körpereigene Immunsystem, weshalb der Kontakt zu anderen Menschen auf das notwendigste Maß beschränkt wird, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

Erholungsphasen zu Hause in Hamminkeln

Muhanad Alsaloum wohnt mit seiner Familie am Daßhorst in Hamminkeln. Sie brauchen ein Extra-Zimmer für Khalid (4), der an Leukämie leidet. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Zwischen den Behandlungen wird Khalid zu Hause sein, bei Mama, Papa und Bruder Karam, der 17 Monate alt ist. Hier liegt das Problem. In den 16 Quadratmetern im Daßhorst können die beiden Geschwister kaum getrennt bleiben. Doch Karam leidet, wie viele kleine Kinder, häufiger mal unter irgendwelchen Infekten. Ganz normal, für seinen größeren Bruder Khalid allerdings eine echte Bedrohung angesichts seiner Krebserkrankung.

Der kleine Khalid beginnt jetzt eine Behandlung in der Essener Uniklinik und kommt dann für die Erholungsphasen nach Hause. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Deshalb wendet sich die Flüchtlingshilfe in Hamminkeln nun an die Öffentlichkeit und sucht eine Wohnung für die Familie, in der der kleine Khalid sein eigenes Zimmer haben kann. 3,5 Zimmer, Parterre oder 1. Stock wären optimal. „Die Kosten der Wohnung würde das Jobcenter übernehmen, dafür darf die Grenze von 681,15 Euro inklusive Nebenkosten ohne Heizung nicht überschritten werden“, schreibt Birgit Kuhn für die Flüchtlingshilfe.

Kontakt zur Flüchtlingshilfe Die Flüchtlingshilfe Hamminkeln sucht für die Familie Alsaloum eine Wohnung mit 3,5 Zimmern. Wer eine Wohnung hat, kann sich gerne melden bei Birgit Kuhn, Gustav-Schippers-Weg 5, in Hamminkeln, Mobil: 0176/78390120, Mail: kuhn.hamminkeln@gmail.com.

Es gibt immer wieder Flüchtlinge mit speziellen Bedürfnissen

Die Caritas Wesel-Dinslaken als zuständige Betreuerin der Hamminkelner Flüchtlinge kennt die Situation der Familie und hat auch bereits eine vorübergehende Lösung im Auge. Im Haus Kamps, der ehemaligen Gaststätte an der Brüner Straße in Hamminkeln, gibt es eine Gastwirtswohnung, die für die Familie geeignet wäre. Das erklärte Caritas-Chef Michael van Meerbeck gegenüber der NRZ. Die Renovierung dort liegt in den letzten Zügen. In ein oder zwei Wochen könnte die Familie umziehen.

Das ändert aber nichts daran, dass es natürlich besser wäre, wenn die Familie in eine eigene Wohnung ziehen könnte. „Das ist schon ein extremer Fall“, so van Meerbeck. Aber nicht der einzige in Hamminkeln. Denn es gibt immer wieder Familien, in denen Erkrankungen von einem Mitglied besondere Anforderungen an die Unterkunft stellen. Das gilt beispielsweise auch für eine Familie mit zwei schwerstbehinderten Kindern, die als „leicht behindert“ angekündigt worden waren.

Da mussten Caritas und Stadt auch in Windeseile etwas auf die Beine stellen, um die Familie zumindest einigermaßen vernünftig unterzubringen. Auch hier wäre eine eigene Wohnung mit den entsprechenden Hilfen beispielsweise im Bad natürlich wesentlich besser als eine städtische Unterkunft. Deshalb ruft auch Michael van Meerbeek auf: „Melden Sie uns freie Wohnungen.“

