Hamminkeln Die Geschichte der jüdischen Familie Humberg wird im Festsaal des St.-Josef-Hauses wieder lebendig. Bewegende Schilderungen werden zur Mahnung.

Für diesen Samstagnachmittag hatte der Arbeitskreis Humberghaus anlässlich des Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 zu einem Bildvortrag in das St.-Josef-Haus in Dingden geladen. Den etwa 50 meist älteren Personen wurde, mit vielen Dokumenten eindrucksvoll belegt, die Geschichte der jüdischen Familie Wilhelm und Rosette Humberg erzählt.

Geschickt wählten die beiden Referenten des Arbeitskreises Humberghaus, Ulrich Bauhaus und Hermann Ostendarp, als Einstieg in ihre Erzählung die Fotografie, die 1932 die goldene Hochzeit der Familie Rosalia und Abraham Humberg dokumentiert. Ein Bild aus glücklichen Tagen: das Hochzeitspaar und ihre sieben Kinder mit ihren Partnern. Ein Dokument bürgerlichen Wohlstands in einer funktionierenden sozialen Gemeinschaft. Denn man weiß: im Haus in der Hohen Straße 13 in Dingden wohnte die jüdische Familie Humberg. Sie betrieb eine Metzgerei und einen Manufakturwarenladen. Die Familie war ein geschätztes Mitglied der Dorfgemeinschaft.

Die Geschichte der jüdischen Familie Humberg wurde in Dingden auch mit vielen historischen Fotos anschaulich geschildert. Foto: Rainer Hoheisel / FFS

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten Anfang 1933 veränderte alles. Das weiß man. Man hat es schon so oft gehört. Aber es ist häufig ein abstraktes Wissen, es bleibt anonym. Dem setzen die beiden Referenten eine verbürgte Geschichte entgegen: sie erzählen, wie es war.

Wie ist es dem jüngsten Spross der Familie, Wilhelm Humberg, ergangen? Wilhelm, geboren am 13. September 1895, geht in Dingen zur Schule, hier verbringt er seine Kindheit. Mit 19 Jahren wird er zum Kriegsdienst eingezogen. Dias von Originalbriefen seiner Feldpost zeichnen ein authentisches Bild seiner Situation in Königsberg. Nach dem Krieg wird er wie sein Vater Viehhändler und heiratet die am 19. Mai 1908 geborene Rosette Menko aus dem niederländischen Winterswijk. Eine Fotografie zeigt die junge Frau mit ihrer Mutter.

Die hübschen Frau wird mit 35 Jahren in Auschwitz ermordet

Das grausame Schicksal dieser hübschen Frau, die mit 35 Jahren in Auschwitz ermordet werden wird, verliert so seine historische Ferne. Im Dezember 1933 zieht die Familie mit ihren drei Kindern nach Winterswijk in der irrigen Annahme, hier vor den Nazis sicher zu sein. Fotos der Kinder mit ihren Fahrrädern und Auszüge aus Poesiealben bezeugen Stationen aus dem Leben der Familie.

1943 werden Wilhelm und Rosette mit ihren Kindern, Margot, 14 Jahre, Vera 10 und Jakob 9, nach Auschwitz deportiert. Am 3. September 1943 werden die Kinder und ihre Mutter ermordet. Mit historischen Fotos von Auschwitz, Zeichnungen und Zitaten von Überlebenden wird die schreckliche Situation der zunächst ahnungslosen Menschen berührend vor Augen geführt. Wilhelm wird zunächst als Zwangsarbeiter ins KZ Warschau gebracht. Wegen der katastrophalen Hygienebedingungen erkrankt er offenbar an Fleckfieber und stirbt bereits am 31. März 1944.

Erinnerzung an den Kniefall Willy Brandts in Warschau

Den beiden Referenten gelingt am Ende der dramatischen Erzählung ein etwas versöhnlicher Abschluss für das Publikum: sie zeigen das berühmte Bild vom Kniefall Willy Brandts in Warschau und zitieren seine Worte in der Rückschau darauf: „Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“

