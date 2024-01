Geld gestohlen: Einbruch bei Burger King in Wesel-Büderich

Unbekannte sind in die Burger-King-Filiale in Wesel-Büderich eingebrochen.

Wesel Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in die Burger-King-Filiale in Wesel-Büderich eingebrochen. Polizei sucht Hinweise.

Einen Einbruch mit Diebstahl haben bislang unbekannte Täter in die Burger-King-Filiale in Wesel-Büderich verübt. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, eine Tür des Schnellrestaurants aufgehebelt und konnten so ins Gebäude gelangen. Dort öffneten sie einen Tresor und nahmen Bargeld mit.

Die Polizei in Wesel hat die Ermittlungen aufgenommen und sammelt nun Hinweise unter: 0281/1070.

