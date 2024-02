Gesamtschule Hamminkeln verabschiedet langjährige Lehrkräfte

Hamminkeln Der stellvertretende Schulleiter Günter Kreutzkamp sowie seine Kollegin Ursula Meyer wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Nach zehneinhalbjähriger Tätigkeit für die Gesamtschule Hamminkeln verabschiedeten Dirk Timmermann, der schulfachliche Dezernent der Bezirksregierung Düsseldorf, die Schulleitung, Kollegium und Schulpflegschaft nun den bisherigen stellvertretenden Schulleiter Günter Kreutzkamp sowie die Kollegin Ursula Meyer in den Ruhestand.

Nach 22 Jahren an der Gesamtschule Am Lauerhaas, davon neun Jahre als Abteilungsleiter, wechselte Günter Kreutzkamp ins Gründungsteam der Gesamtschule Hamminkeln und wurde im Herbst 2013 zum stellvertretenden Schulleiter ernannt. Er legte die organisatorischen Grundlagen für die neue Schule und war entscheidend an den Planungen für den Neubau, die Außenanlagen und zuletzt die Außensportanlagen beteiligt.

In seinen Unterrichtsfächern Mathematik, Sport und Technik war er als Fachlehrer und Pädagoge gleichermaßen geschätzt. Dezernent Dirk Timmermann, gleichzeitig ehemaliger Schulleiter Günter Kreutzkamps, hob den stets bereichernden Austausch während ihrer gemeinsamen Arbeit im Schulleitungsteam hervor und verriet, dass er Günter Kreutzkamp ermutigt habe, Verantwortung in Hamminkeln zu übernehmen, obwohl er ihn ungern habe gehen lassen.

Schulleiterin Anette Schmücker nannte ihren scheidenden Stellvertreter „einen Glücksfall für die Schule“ und bedankte sich für sein vorbildliches Engagement bis zum letzten Arbeitstag sowie seine Menschlichkeit, Empathie, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Auch Kollegium und Elternschaft lobten seine überaus engagierte und zutiefst menschliche Art, seine Aufgaben wahrzunehmen, stets gepaart mit einer positiven Ausstrahlung und einem ansteckenden Humor, seine Gesprächsbereitschaft, seine weiterführenden Impulse und vorbildliche Art des Umgangs mit allen.

Ein Ständchen und stehende Ovationen

Zahlreiche Geschenke für die nun umfangreiche Freizeit, ein Ständchen in der für ihn umgedichteten Hymne seines Lieblingsvereins und stehende Ovationen waren bewegender Ausdruck der großen Anerkennung und Wertschätzung, die er sich in den gut zehn Jahren seiner Tätigkeit an der Gesamtschule erwarb. In seine Fußstapfen tritt nun Sebastian Altenhoff, der seit neuneinhalb Jahren an der Schule tätig ist und als Koordinator bereits viele Erfahrungen im Bereich der Organisation sammeln konnte. Ihm überreichte Dirk Timmermann die Ernennung als neuer stellvertretender Schulleiter.

Ursula Meyer, die insgesamt 29 Jahre – zunächst am Berufskolleg und dann an der Heinrich-Meyers-Realschule – Hauswirtschaft und Kunst unterrichtete, kam ebenfalls im Gründungsjahr der Gesamtschule, 2013, an die Schule. Auch ihre Verdienste sind immens. Sie unterrichtete nicht nur mit Leidenschaft und Begeisterung ihre beiden Fächer und kreierte das Schullogo, sondern initiierte und realisierte auch den jährlich in Kooperation mit dem Lions Club Hamminkeln stattfindenden Friedensplakatwettbewerb und diverse Ausstellungen auf Schloss Ringenberg. Es begann mit der Ausstellung „Länder – Wege – Schicksale“ von 2016, in der die Schicksale, Fluchtmotive, Wünsche und Hoffnungen von Menschen, die 2015/16 am Ende ihrer Flucht in Hamminkeln ankamen, eindrucksvoll dargestellt wurden. Nach der Corona-Pandemie entstanden beeindruckende Bilder zu den Themen „Corona & Ich“, über die sogar in der Aktuellen Stunde des WDR-Fernsehens berichtet wurde, zu „Klima & Ich“ und „Was mein Leben rund macht“.

Darüber hinaus war Ursula Meyer entscheidend an der Gestaltung der Schulgebäude sowie der Dekoration und dem Catering bei besonderen Feierlichkeiten beteiligt. Zu ihrem Abschied schenkte sie der Schulgemeinschaft ein liebevoll gestaltetes Bild der Schule. Auch bei ihr hoben alle Rednerinnen und Redner ihr großes Engagement, ihre Herzlichkeit, Feinfühligkeit, Zugewandtheit und Menschlichkeit ebenso wie ihre positive Grundhaltung und Hilfsbereitschaft hervor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck